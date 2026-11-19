O Conselho de Ministros aprovou também mais 700 mil euros para as rádios que ficaram com equipamentos destruídos pelas tempestades no início do ano.

A Visapress, entidade que faz a gestão coletiva dos direitos de autor dos editores de imprensa, vai distribuir pelos órgãos de comunicação social (OCS) as verbas do novo programa para valorizar os arquivos dos media e usá-los no Amália, o modelo de inteligência artificial (IA) português. O programa foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e anunciado pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, responsável pela pasta da Comunicação Social, que disse ter chegado a estas medidas em diálogo com o setor.

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A primeira medida, no valor de nove milhões de euros — que Leitão Amaro afirma poder chegar aos 15 milhões –, financia a digitalização e a curadoria dos arquivos que os OCS ainda guardam em papel ou em formatos analógicos, sejam texto, imagem, vídeo ou som. Leitão Amaro já tinha anunciado em outubro que ia retomar a linha de apoio à digitalização de arquivos criada em 2023-2024, agora alargada ao tratamento de bases de dados.

“A transformação destes arquivos em digital permite-lhes [aos OCS] gerar um valor que pode ser depois aproveitado e monetizado, rentabilizado, na economia digital e da inteligência artificial. Mas este apoio não é apenas à digitalização, é também um apoio à curadoria, à melhoria dos arquivos para efeitos da sua aptidão para uma transmissão para modelos e fornecedores de serviços de IA”, afirmou Leitão Amaro.

Com a segunda medida, no valor de seis milhões, o Estado paga, através da Visapress, aos OCS para disponibilizarem os arquivos para utilização no Amália ou em investigação científica feita por entidades do Estado. Os dois apoios cobrem os arquivos até ao final deste ano. “Para o futuro, iniciar-se-ão novas negociações em que se procurará também um justo valor”, disse o ministro.

A Visapress será responsável por abrir os concursos, assinar os contratos com os OCS nacionais, regionais e locais e distribuir o dinheiro. “O facto de utilizarmos, para além de critérios objetivos, a Visapress como instrumento de negociação coletiva, mas também de distribuição e gestão do programa, reforça a independência na relação. Não é o Governo a passar cheques aos OCS”, justificou António Leitão Amaro.

O Conselho de Ministros aprovou também mais 700 mil euros para as rádios, “sobretudo regionais e locais, mas também nacionais”, que ficaram com equipamentos destruídos pelas tempestades no início do ano. A verba junta-se aos 500 mil euros inicialmente previstos, sendo que o apoio sobe assim para os 1,2 milhões de euros. O reforço deve-se às candidaturas terem ultrapassado “largamente” o valor inicial.