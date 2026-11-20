A Ordem dos Advogados deu início a um novo processo de regularização de quotas em atraso, concedendo um prazo de 60 dias para que os advogados com situações pendentes possam regularizar os seus pagamentos ou estabelecer acordos de pagamento faseado.

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“A sustentabilidade financeira da Ordem é indispensável para garantir que a instituição continua a cumprir plenamente a sua missão de representação, defesa e valorização da advocacia, em benefício dos profissionais e da sociedade”, refere João Massano, Bastonário da Ordem dos Advogados.

“Sabemos que 2027 é ano eleitoral e que cobrar quotas em atraso não é popular. Mas não o fazer seria uma deslealdade para com os colegas que cumprem. Foi esse o compromisso que assumimos e este Conselho Geral vai cumpri-lo.”

A decisão surge após um esforço de recuperação de quotas. Desde o início do atual mandato, referente aos anos de 2025 e 2026, a Ordem dos Advogados recuperou mais de 2,3 milhões de euros em contribuições em atraso mas o valor da dívida não reduziu, permanecendo acima dos 8 milhões de euros.

Atualmente, os valores das quotas mensais são: 15 euros para advogado nos primeiros quatro anos de inscrição; 25 euros para um advogado no quinto ano e até perfazer o sexto ano de inscrição e 35 euros para advogado reformado com autorização para advogar, bem como para advogado com mais de seis anos de inscrição (a larga maioria).

André Matias de Almeida, Vogal Tesoureiro do CG da Ordem dos Advogados defende que “depois de uma digitalização necessária e premente, a Ordem dos Advogados prepara o maior envio de sempre de processos de cobrança à Autoridade Tributária. Esperamos que estas medidas resolvam um problema que ninguém teve, até hoje, a coragem de enfrentar.”

Para a Ordem dos Advogados, esta realidade demonstra que o incumprimento deixou de ser um fenómeno ocasional para assumir uma dimensão estrutural, afetando a capacidade financeira da instituição e o desenvolvimento da sua atividade em defesa da advocacia, da administração da justiça e do Estado de Direito e que se este problema não for encarado desta forma, muitos advogados nunca pagarão uma quota, beneficiando de serviços que outros pagam por estes.

A Ordem sublinha igualmente a importância do princípio da equidade entre profissionais. “Os advogados que cumprem regularmente as suas obrigações não podem continuar a suportar o impacto financeiro gerado por situações persistentes de incumprimento”, segundo comunicado da OA.

Neste contexto, os advogados com quotas em atraso dispõem agora de um período de 60 dias para regularizar a sua situação contributiva ou celebrar um acordo de pagamento em prestações com a instituição.

Terminado esse prazo, “e caso não tenha sido efetuada qualquer regularização ou celebrado o respetivo acordo, a Ordem dos Advogados poderá proceder à limitação do acesso a determinados serviços e funcionalidades complementares disponibilizados aos seus membros, incluindo alguns dos serviços disponíveis na área reservada. A medida será aplicada de forma objetiva e geral aos profissionais em situação de incumprimento, salvaguardando situações excecionais devidamente fundamentadas”.

A Ordem dos Advogados reafirma “a sua disponibilidade para encontrar soluções ajustadas à realidade de cada profissional, privilegiando a regularização voluntária e o recurso a planos de pagamento sempre que necessário”.