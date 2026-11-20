O Eurogrupo informou esta sexta-feira que o alemão Markus Brunnermeier e a a francesa Laurence Boone foram os candidatos apresentados para integrar a comissão executiva do Banco Central Europeu (BCE). Após analisadas as candidaturas, deverão suceder assim ao irlandês Philipe Lane e à alemã Isabel Schnabel. O prazo de entrega de candidaturas terminava esta sexta-feira.

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O alemão Markus Brunnermeier assumirá a posição de economista-chefe, ocupada pelo irlandês Philipe Lane — que termina o mandato em maio.

Já a francesa Laurence Boone será responsável pelas operações de mercado, substituindo a alemã Isabel Schnabel, que abandona a comissão executiva no início de janeiro. França já tinha demonstrado interesse em ocupar esse lugar.

Para o cargo de presidente, o espanhol Pablo Hernandez de Cos surge na dianteira para substituir Christine Lagarde, num processo em que o neerlandês Klaas Knot deverá ficar para trás.

Perante este esquema de nomeações, Portugal acabou por não apresentar qualquer nome. A ideia passava por propor o nome de Pedro Machado se Frank Elderson tivesse de sair da comissão executiva, o que pressupunha que o compatriota Klaas Knot fosse eleito.

As candidaturas serão agora remetidas para avaliação pelo Conselho da União Europeia (Conselho), que dará seguimento ao processo, com vista a emitir uma recomendação ao Conselho Europeu sobre a nomeação dos dois candidatos.

O Conselho delibera por maioria qualificada, ou seja, é necessário o apoio de 72% (pelo menos, 16) dos Estados-Membros do Eurogrupo, que representem, no mínimo, 65% da população. O BCE e o Parlamento Europeu serão consultados antes da decisão final.

(Notícia atualizada às 17h38)