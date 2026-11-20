Almada e Seixal continuam sem fechar o acordo para o licenciamento de um novo furo de captação de água quase dois meses após o anúncio da medida destinada a resolver, a curto prazo, os problemas de abastecimento no concelho almadense.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A última reunião entre os dois concelhos a pedido da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) decorreu esta semana sem que tenha havido um acordo para o licenciamento do CBR2, um furo localizado no Seixal e que é considerado determinante para o abastecimento de Almada.

No início de julho, o concelho de Almada, no distrito de Setúbal, viveu momentos difíceis, com a água a não chegar às torneiras em várias localidades, tendo o município decretado a situação de alerta a 8 de julho, o que se manteve até final de agosto.

Em setembro, e depois desta crise de sucessivas falhas no abastecimento de água, com especial incidência na Costa da Caparica, a ministra do Ambiente anunciou que os dois municípios deveriam assinar um acordo no início de outubro para o licenciamento de um furo situado no concelho do Seixal.

Contudo, quase dois meses depois do anúncio de um acordo ainda não existem resultados e numa publicação na sua página na rede social Facebook, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, disse que “o diálogo deve continuar e as soluções devem ser encontradas”, mas advoga que “têm de existir compromisso claros e garantias efetivas”.

“A água existente no subsolo do concelho do Seixal é um património que temos a responsabilidade de defender”, escreve Paulo Silva nessa publicação, onde dá conta da realização de uma reunião para analisar o pedido de Almada de construção de um novo furo de captação de água no concelho do Seixal.

Questionado pela Lusa sobre o assunto, Paulo Silva admitiu que as negociações não estão a ser fáceis, mas acredita que haverá um acordo.

“Penso que iremos chegar a um acordo em que Almada tem de reconhecer os direitos do Seixal. As negociações estão a ser intermediadas pela ERSAR e pela APA, que já reconheceram que o Seixal tem direitos que Almada não quer aceitar”, sustentou.

Na publicação colocada na sua página na rede social Facebook, o autarca do Seixal sublinha que não aceitará decisões que possam comprometer os resultados do esforço feito pelo concelho que dirige, que fragilize os sistemas que foram construídos ou que coloque em risco o abastecimento de água à população seixalense, em particular na freguesia de Corroios.

Embora garanta não se opor à procura de alternativas para a população almadense, a autarquia do Seixal exige que o processo decorra com “responsabilidade, transparência e respeito pelos interesses dos dois municípios”.

Para o executivo do Seixal, a assinatura de qualquer protocolo de acordo depende da inclusão de garantias concretas que protejam os recursos hídricos locais e assegurem que eventuais novas captações no território não prejudicam o abastecimento da população do concelho.

“Não estamos contra a procura de soluções para a população de Almada. Estamos, isso sim, a exigir que essas soluções sejam construídas com responsabilidade, transparência e respeito pelos interesses dos dois municípios, em especial da população do concelho do Seixal, que nos deu, nas urnas de voto, a confiança para defendermos os seus interesses”, sustenta Paulo Silva.

O autarca adianta que a posição da autarquia do Seixal assenta na defesa do esforço financeiro e técnico realizado nos últimos anos para resolver as falhas de abastecimento que afetaram Corroios no passado.

Segundo o Paulo Silva, foi necessário um investimento de “vários milhões de euros” para estabilizar e modernizar a rede, destacando a ampliação e requalificação da Central de Distribuição de Água de Belverde, que permitiu reforçar o fornecimento a Valadares, Marisol e Quinta da Queimada, a requalificação da Central de Distribuição de Água de Santa Marta do Pinhal, a remodelação das redes de distribuição, com especial incidência em Vale de Milhaços e a abertura de novos furos de captação.

Invocando o mandato conferido pelos eleitores nas urnas, o autarca do Seixal sublinha que não permitirá que o resultado destas obras seja fragilizado.