O governador do Banco de Portugal (BdP) Álvaro Santos Pereira insistiu esta sexta-feira que as taxas de remuneração dos depósitos em Portugal continuam demasiado baixas, mas prevê um aumento, refere o Negócios.

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“Há margem para subir as taxas de juro para se aproximarem da Zona Euro. Penso que isso vai acontecer“, referiu na sua intervenção na 9.ª edição do Grande Encontro Banca do Futuro, que decorre esta sexta-feira em Lisboa.

O governador do BdP salientou ainda que a qualidade do crédito em Portugal está a melhorar, o que é um indicador da “boa saúde” do setor bancário. “Antes tínhamos um NPL [rácio de crédito malparado] de dois dígitos. Agora temos 2,1%”, disse.

Álvaro Santos Pereira manifestou-se também preocupado com a subida dos preços do gás natural e os baixos níveis de armazenamento em algumas zonas da Europa, alertando para riscos na evolução da inflação.

O governador destacou que o preço do gás natural aumentou significativamente nos últimos meses, numa altura em que alguns países europeus, sobretudo no norte da Europa, apresentam níveis de armazenamento abaixo da média dos últimos 10 anos.

Segundo o governador, esta situação resulta, em parte, da concorrência com a Ásia, das restrições no Médio Oriente e dos níveis de armazenamento à partida, podendo agravar-se caso se registem temperaturas particularmente baixas durante o inverno.

Além da energia, Álvaro Santos Pereira apontou o aumento das pressões sobre as cadeias de abastecimento globais e os custos dos transportes como fatores de preocupação para a evolução dos preços.

“Temos pressões sobre o gás natural, temos estas pressões sobre os transportes e sobre as cadeias de abastecimento global”, afirmou, considerando que os riscos para a inflação são motivo de preocupação.

Neste contexto, assegurou que o Banco Central Europeu (BCE) continuará a atuar de forma decisiva para garantir a estabilidade dos preços nos próximos tempos.

O governador referiu ainda que a economia portuguesa mantém um crescimento razoável, embora sem ser particularmente expressivo, apontando para uma expansão de 2,3% este ano e de 1,8% no próximo.

Sublinhou, contudo, que o investimento continua aquém do desejável, apesar de reconhecer uma evolução favorável das exportações face às expectativas iniciais do ano.

Na análise ao setor bancário português, Álvaro Santos Pereira destacou os níveis de capitalização e rentabilidade das instituições, bem como a melhoria da qualidade do crédito, indicadores que, considerou, apontam para a boa saúde do sistema bancário.