⚡ ECO Fast A Anthropic deve enfrentar uma pressão vendedora significativa no seu segundo dia em bolsa, com as ações a descerem cerca de 6% para 91,27 dólares antes da abertura dos mercados.

Apesar de ter levantado mais de 81 mil milhões de dólares com a sua Oferta Pública Inicial (IPO), a empresa não conseguiu animar o setor da IA, que enfrenta vendas generalizadas.

O analista Mathieu Racheter alerta que a combinação de um aperto de liquidez e custos elevados limita o potencial de valorização das ações, mesmo com resultados financeiros sólidos.

A Anthropic prepara-se para uma sessão sob forte pressão vendedora no seu segundo dia em bolsa. Os títulos da empresa de inteligência artificial (IA) estão a derrapar cerca de 6% nas negociações antes da abertura de Wall Street, para 91,27 dólares – ainda assim, acima dos 83 a que foram vendidos na Oferta Pública Inicial (IPO).

Os investidores que compraram títulos da criadora do Claude na estreia em bolsa, na quinta-feira, entre os quais estão muitos pequenos investidores de retalho, acumulam perdas ao segundo dia. A cotação é inferior ao mínimo de 92,72 dólares a que chegaram a transacionar, e muito abaixo dos 115,1 dólares de máximo que atingiram, depois de arrancarem as negociações a valer 111,5 dolares.

Os resultados fortes da Nvidia e o sucesso da IPO da Anthropic não deram esta semana o alívio que os investidores esperavam. Mathieu Racheter Head of Equity Strategy Research do Julius Baer

A empresa dos irmãos Amodei estreou-se quinta-feira no Nasdaq e fechou a cotar nos 97,17 dólares, com um valor de mercado em torno de 1,4 biliões de dólares (sem contar com opções de compra de ações dos trabalhadores e ações restritas). O IPO levantou a maior quantia de sempre – mais de 81 mil milhões de dólares, que irão financiar a expansão da capacidade de computação da recém-cotada -, mas falhou redondamente em animar o setor da IA em bolsa.

Cerca das 10h30 em Lisboa, as ações da ASML, líder de mercado nas máquinas usadas para produzir chips, estavam a descer 5,51%, para 1.217,2 euros. Do outro lado do Atlântico, antes da abertura dos mercados, a Nvidia seguia a cair 1,94%, aproximando-se dos 143 dólares. A rival AMD prolongava as perdas da sessão anterior, ao cair mais 4,91%, para 465,15 dólares, depois da descida de 7,72% da sessão anterior, quando o fundo Hunterbrook revelou a venda a descoberto das ações da companhia, acusando-a de manter ligações à China.

“Os resultados fortes da Nvidia e o sucesso da IPO da Anthropic não deram esta semana o alívio que os investidores esperavam. O entusiasmo em torno da estreia em bolsa deu lugar a novas vendas nas ações de IA e no mercado em geral”, comenta Mathieu Racheter, Head of Equity Strategy Research no banco suíço Julius Baer.

“Os movimentos são ainda amplificados por um aperto de liquidez que os resultados das empresas, por si só, não resolvem. O crescimento nominal resiliente, os custos de energia elevados e as crescentes necessidades de investimento público e privado estão a absorver capital, enquanto uma Fed mais restritiva mantém o financiamento caro. Isto limita os múltiplos que os investidores aceitam pagar, mesmo com lucros sólidos, e reforça o escrutínio sobre o retorno do investimento em infraestrutura de IA”, acrescenta o analista.

Os futuros em Wall Street apontam para uma abertura mista, com os do Nasdaq 100 a descerem 0,87%, os do S&P 500 a caírem 0,19% e os do Dow Jones a somarem 0,34%. Na Europa, o Stoxx 600 recuava 1,17% à mesma hora.