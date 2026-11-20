O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afastou esta sexta-feira o espetro de uma crise política provocada pela aprovação de medidas fiscais pela oposição na discussão do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) na especialidade, afirmando que o Governo “mantém-se firme, convicto e ultrapassará todas as dificuldades”.

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“Aqueles que veem nisto um caminho para uma crise política estão a ver mal o assunto”, disse Luís Montenegro, aos jornalistas, à margem de uma conferência sobre construção modular, em Braga.

Questionado sobre as várias propostas de alteração o OE2027 aprovadas por PS e Chega esta semana no Parlamento, especialmente nas áreas dos impostos na habitação e na alimentação, Montenegro respondeu: “Nós convivemos bem com a democracia.”

“O que é verdadeiramente penalizante para o país é que se aprovem coisas à la carte, de forma avulsa, que não são coerentes entre si”, vincou. “Porque o dinheiro dos impostos que se cobram e o dos que se deixam de cobrar são recursos de todos que devem ser otimizados”, argumentou.

O primeiro-ministro acusou a oposição de mostrar uma “postura de imaturidade e irresponsabilidade que quer transformar o Orçamento do Estado numa manta de retalhos fiscal”.

Para Montenegro, Portugal é considerado um exemplo de boas práticas na Europa por ser previsível e ter “uma política fiscal amiga do investimento e das pessoas”. “Tudo o que prejudica este ambiente prejudica também a nossa reputação e a atratividade para que haja investimento e fixação de pessoas, desenvolvimento económico”, alertou.

O primeiro-ministro recordou ainda que o Chega aprovou com o Governo uma fiscalidade específica para as rendas e acabou por rasgar esse acordo“. A crítica foi inclusive dirigida àqueles que “se pintam de maior moderação”, referindo-se neste caso ao PS.

“A infantilidade de estar permanentemente a mudar tudo de forma desgarrada tem um efeito de médio e longo prazo, independentemente de os partidos terem todo o direito de apresentarem as suas políticas, mas há instrumentos para o fazerem não prejudicando o que é mais importante”, sublinhou Montenegro.

Governo prepara acordo-quadro para flexibilizar construção modular

Questionado sobre a crise da habitação, Luís Montenegro afirmou que o Governo está a finalizar um acordo-quadro que permitirá flexibilizar o licenciamento da construção industrial e modular para aumentar a oferta de imóveis.

“O Governo tem vindo a trabalhar com o setor desde o primeiro dia. Estamos a finalizar um acordo-quadro que vai permitir que empreendimentos com integração da construção industrial e modelar possam ter um processo de prévio licenciamento, desde que se enquadrem em zonas que as câmaras municipais têm nos respetivos PDM [Plano Diretor Municipal] como zonas de construção”, explicou, em declarações à imprensa a partir de Braga.

O primeiro-ministro esclareceu que se trata de prédios e casas que não precisam do licenciamento comum e acaba por ter uma “certificação prévia desde que no terreno haja capacidade construtiva”, que é um método mais amigo do ambiente, que já foi utilizado em construções de alojamentos estudantis em Portugal.

“A preocupação [com a habitação] é legítima. A resposta que temos é atuar com esta configuração transversal nos vários domínios”, referiu o chefe do Executivo, dando como exemplo a simplificação do regime jurídico de edificação e os apoios para que haja mais oferta público-privada de habitação, nomeadamente os incentivos fiscais.

(Notícia atualizada às 13h23 com mais citações)