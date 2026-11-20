Donald Trump classificou a deslocação à Ásia, que culminou num encontro inédito com os líderes da China e da Rússia, como “uma das visitas presidenciais mais bem-sucedidas à Ásia na história” do país. No regresso a Washington, o presidente norte-americano apresentou a viagem como um êxito diplomático e descreveu a reunião com Xi Jinping e Vladimir Putin como “uma das cimeiras internacionais mais marcantes dos últimos anos”.

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A reunião juntou pela primeira vez os líderes das três maiores potências nucleares numa conversa trilateral e terminou com a publicação de uma declaração conjunta intitulada “Declaration toward Peace”. Mas, apesar da dimensão simbólica do encontro e dos elogios de Trump, não foram anunciados avanços concretos para resolver os principais conflitos internacionais que estavam previstos na agenda.

Donald Trump reconheceu que reduzir os arsenais nucleares será um desafio, mesmo depois de apresentar o compromisso de diálogo sobre o tema alcançado com os líderes da China e da Rússia como um dos resultados da reunião trilateral realizada na China. “Sou eu que continuo a falar da desnuclearização do mundo, mas é muito difícil”, afirmou durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, após regressar da viagem à Ásia.

O líder norte-americano sugeriu que as três potências poderiam negociar uma redução para metade das respetivas armas nucleares. “Faço-vos uma proposta: reduzimos todos os arsenais para metade”, vincou. Mas deixou dúvidas quanto à possibilidade de Washington aceitar esse compromisso. “É difícil dizer que sim, especialmente quando se está na liderança. Por isso, não tenho a certeza de que isso alguma vez possa acontecer. Vejo as armas nucleares mais como um elemento de dissuasão“, acrescentou.

Mas voltou a sublinhar a dificuldade de imaginar um cenário em que as potências abdiquem destas armas. “É muito, muito difícil dizer ‘vamos livrar-nos das nossas armas nucleares, não vamos ter mais armas nucleares'”, esclareceu. O inquilino da Casa Branca referia-se ao compromisso incluído na declaração conjunta assinada pelos Estados Unidos, Rússia e China, segundo o qual os três países vão manter um diálogo sobre a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação de armas atómicas.

Em relação ao conflito no Médio Oriente, Trump afirmou ter discutido o tema com os líderes russo e chinês. Garantiu que não permitirá que Teerão desenvolva uma arma nuclear e voltou a fazer uma promessa enfática: “Leiam os meus lábios: o Irão nunca terá uma arma nuclear”. “Falámos extensivamente sobre garantir que o Irão nunca terá uma arma nuclear”, completou, descrevendo o regime iraniano como “louco”.

“Boa possibilidade” de acordo entre Moscovo e Kiev

A guerra na Ucrânia foi outro dos temas abordados pelo presidente norte-americano no balanço da reunião com Vladimir Putin. Trump afirmou que o líder russo manifestou vontade de terminar o conflito por via diplomática e mostrou-se confiante na possibilidade de alcançar um entendimento.

“Durante a minha reunião bilateral com o presidente Putin, ele expressou claramente o desejo de ver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminar por meios diplomáticos”, destacou aos jornalistas. “Estamos a ter conversações muito boas. Acho que há uma boa possibilidade de conseguirmos resolver a questão”, indicou ainda.

"Durante a minha reunião bilateral com o presidente Putin, ele expressou claramente o desejo de ver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminar por meios diplomáticos. Estamos a ter conversações muito boas. Acho que há uma boa possibilidade de conseguirmos resolver a questão.” Donald Trump 45º Presidente dos EUA

O republicano voltou a associar esta guerra à sua derrota nas eleições presidenciais de 2020, que insistiu terem sido fraudulentas. “Se as eleições não tivessem sido manipuladas e eu não tivesse tido de esperar quatro anos, isso nunca teria acontecido. Essa guerra nunca teria acontecido”, atirou durante a conferência de imprensa. As autoridades eleitorais norte-americanas não encontraram provas de fraude generalizada que pudesse ter alterado o resultado das eleições.

Na leitura de Donald Trump, um dos obstáculos a um entendimento entre Moscovo e Kiev é a relação entre os respetivos presidentes. Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin “têm um ódio tremendo um pelo outro”, considerou. “É um nível de ódio que não se vê muitas vezes”, acrescentou.

Centros de dados no estrangeiro pagam “imposto tremendo”

Ainda no rescaldo da viagem, Trump passou também em revista a competição tecnológica com a China e defendeu que os Estados Unidos devem concentrar no seu território as infraestruturas que sustentam o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), ameaçando penalizar as empresas que optem por construir centros de dados no estrangeiro.

“Quero que sejam construídos na América”, vincou, referindo-se aos centros de dados. O presidente dos EUA ameaçou inclusive aplicar um “imposto tremendo” às empresas norte-americanas que construam estas instalações fora do país, considerando que outros países não devem beneficiar dos investimentos das tecnológicas norte-americanas. A proposta não foi acompanhada de detalhes sobre a aplicação da eventual taxa.

O presidente anunciou ainda que acordou com o homólogo chinês estabelecer medidas de proteção conjuntas em matéria de IA, embora não tenha explicado em que consistirão essas salvaguardas. “Eu e o Presidente Xi concordámos que vamos estabelecer algumas salvaguardas conjuntas, os dois, porque não há realmente um terceiro lugar”, disse.

Ainda no âmbito da disputa tecnológica entre Washington e Pequim, Trump voltou a falar de Jensen Huang, que deixou a liderança da tecnológica Nvidia depois de ser noticiado que teve duas relações extraconjugais, que podem ter condicionado os negócios da empresa. “Discuti isso com o Presidente Xi. E ele disse: ‘Brilhante, brilhante. É um homem brilhante'”, relatou.

O presidente norte-americano defendeu que a Nvidia deveria aceitar um pedido de desculpas do antigo líder e permitir-lhe regressar ao cargo. “Se fossem inteligentes, aceitavam o pedido de desculpas daquele homem brilhante e deixavam-no voltar ao trabalho”, afirmou.

Contudo, o recém nomeado presidente do Conselho de Administração da Nvidia, Harvey Jones, já veio garantir esta terça-feira aos investidores que não existir qualquer intenção de readmitir Jensen Huang como CEO da empresa de chips.