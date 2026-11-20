Arranca o terceiro dia de votações do Orçamento do Estado para 2027 na especialidade que, da parte da manhã, será precedido pelo debate das normas avocadas a plenário com a presença do Governo.

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No segundo dia de votações, que se prolongou para lá da meia-noite, o Executivo voltou a sofrer uma pesada derrota. Depois de um primeiro dia já da viabilização de medidas nas pensões e no arrendamento contra a sua vontade, esta quinta-feira ficou marcada pela aprovação o IVA zero num cabaz alimentar, que implica também o fim dos benefícios fiscais das rendas moderadas de 2.300 euros.