Direto Miranda Sarmento acusa PS e Chega de formarem um “Governo do bloco fatal” para aumentar impostos e levar país ao défice
No segundo dia de votações, PS e Chega voltaram a juntar votos para aprovar o IVA zero num cabaz alimentar e o fim do conceito de rendas moderadas, contra a vontade de PSD/CDS.
Arranca o terceiro dia de votações do Orçamento do Estado para 2027 na especialidade que, da parte da manhã, será precedido pelo debate das normas avocadas a plenário com a presença do Governo.
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No segundo dia de votações, que se prolongou para lá da meia-noite, o Executivo voltou a sofrer uma pesada derrota. Depois de um primeiro dia já da viabilização de medidas nas pensões e no arrendamento contra a sua vontade, esta quinta-feira ficou marcada pela aprovação o IVA zero num cabaz alimentar, que implica também o fim dos benefícios fiscais das rendas moderadas de 2.300 euros.
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