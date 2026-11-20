O Nasdaq apagou esta semana todos os ganhos acumulados em 2026, arrastado pela queda das tecnológicas ligadas à inteligência artificial. O índice tecnológico fechou a sessão desta sexta-feira cair 5,28% para os 22.617,73 pontos, e recua agora 2,69% desde o início do ano.

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Na semana, o Nasdaq Composite perdeu 10,02%, na sua maior queda semanal desde março de 2020. Abriu a sessão a cair 1,2%, mas as perdas agravaram-se ao longo do dia. E não foi o único índice a fechar a semana no vermelho.

O S&P 500, índice de referência, terminou a sessão a recuar 3,7% para os 6.910,39 pontos. Na semana, a queda é de 8,61%, mas no acumulado do ano o índice ainda sobe 0,95%.

O industrial Dow Jones cedeu 1,93%, para os 48.147,33 pontos. Na semana perdeu 8,02% e no ano mantém um ganho de 0,17%. Estes dois índices registaram a maior perda semanal desde abril de 2015.

O índice dos semicondutores, o SOX, fechou a sessão a perder mais de 11%.

A Anthropic, dona do Claude, derrapou 8,5% na sua segunda sessão cotada na Nasdaq, terminando nos 88,91 dólares, depois de ter encerrado o seu primeiro dia acima dos 17%. Chegou a tocar nos 83,05 dólares, muito perto do preço do IPO — fixado em 83 dólares.

No restante setor da IA, a Nvidia quebrou 14,01%, depois de ser conhecido que o regulador de mercado dos EUA está a escrutinar potenciais questões contabilísticas na gigante dos chips. A tecnológica já estava em queda, marcada pela crise de sucessão, apesar dos bons resultados no último trimestre. Só esta semana, caiu 22,92%. No mês, a perda é de 42,01%.

A concorrente AMD deslizou 13,25%, com os investidores atentos às acusações do fundo Hunterbrook de a empresa manter ligações à China. O efeito da pressão nas ações da IA faz-se também sentir na Sandisk, que derrapou 16,05%, e a Micron, que registou uma quebra de 13,89%.

A SpaceX desvalorizou 7,69%, depois de ter contraído na quinta-feira 32 mil milhões de dólares em dívida para financiar a compra de chips de IA, segundo a Bloomberg.

Nos videojogos, a Take-Two somou 0,65%, depois das vendas do GTA VI alcançaram um recorde de 3,79 mil milhões de dólares durante a pré-venda e o primeiro dia de vendas oficial. A empresa afirma ser “um novo recorde para entretenimento em qualquer meio” e que tal torna “GTA 6” “o maior lançamento de entretenimento da história”.

Reações do mercado

Apesar do dia desastroso, os investidores, de um modo geral, continuam a acreditar na aposta na IA, que levou os mercados a máximos históricos ainda no mês passado.

“Os investidores estão, de forma generalizada, a reduzir a exposição a ações tecnológicas e ligadas à IA, em favor de setores não tecnológicos, como a saúde, a energia e as utilities”, aponta Richard Saperstein, chief investment officer da Treasury Partners, em declarações à Reuters.

No entanto, argumenta que “os investidores devem manter alocações de longo prazo a ações tecnológicas de grande capitalização, pois a adoção da IA vai continuar a acelerar e a impulsionar o crescimento económico e a produtividade”.

Também Lawrence Gillum, chief fixed income strategist da LPL Financial, considera que a queda é “sobretudo de natureza técnica”. “Continuamos a achar que a aposta na IA tem pernas para andar. Por isso, achamos que não se trata do rebentamento de uma bolha”, sublinha.

Já Gene Goldman, chief investment officer da Cetera, deixa um alerta. “Os resultados dos fabricantes de chips desta semana foram um teste aos lucros, e passaram-no. A entrada em bolsa da empresa de IA ontem é um teste à avaliação e, com a taxa das obrigações a 10 anos perto dos 5% e a Reserva Federal ainda a subir os juros, os investidores perguntam-se quanto da história da IA já está refletido nos preços“, declarou.

(artigo atualizado às 21h30)