Associação de Produtores Independentes de Televisão elege nova direção
A SPT Televisão preside os órgãos sociais da Associação de Produtores Independentes de Televisão (APIT) durante os próximos três anos.
A Associação de Produtores Independentes de Televisão (APIT) elegeu esta quinta-feira os seus novos órgãos sociais, para um mandato de três anos. A SP Televisão, responsável pela produção de telenovelas da SIC como Destino Maior e Páginas da Vida, ocupa o cargo de presidência.
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A Fremantle, produtora de programas como o talent-show Got Talent Portugal para a RTP1 e o concurso Roda da Sorte para a TVI, a par da Shine Iberia (os talent shows Masterchef Portugal e The Voice Portugal), da Coral Europa (talk-show Casa Feliz e programa Funtástico) e da HOP Filmes (série Cuba Libre) ocupam a vice-presidência.
“O nosso compromisso com os associados é claro. Continuar a trabalhar para fazer crescer o setor audiovisual português, identificar e criar oportunidades e aproximar os produtores de novos parceiros, tanto a nível nacional como internacional. Acreditamos que a produção independente portuguesa tem talento, capacidade e ambição para chegar mais longe”, afirma Susana Gato, presidente executiva da APIT, em comunicado.
“A nova direção e todos os nossos associados trazem valor à APIT, reforçando a capacidade coletiva da associação para enfrentar os desafios que temos pela frente. Estamos muito entusiasmados com esta nova etapa”, acrescentou ainda.
A APIT lançou este ano a sua nova marca “Watch Portugal”, com a qual passou a apresentar-se nos mercados internacionais.
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