O ativo

O cobre é uma das matérias-primas estrategicamente mais importantes no boom da inteligência artificial (IA), essencial para a construção da infraestrutura física que permite que a tecnologia funcione em grande escala. A ligação prende-se principalmente com a eletricidade. A IA requer enormes quantidades de poder de computação, o que, por sua vez, exige centros de dados, redes elétricas, sistemas de refrigeração e infraestruturas de produção de energia. Todos estes elementos dependem fortemente do cobre.

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O marco

O preço de referência do cobre a três meses na Bolsa de Metais de Londres desce 2,5% para 12.235 dólares por tonelada métrica, tendo chegado a tombar 4% durante a sessão para 12.020 dólares, o valor mais baixo desde 24 de março. A queda semanal, de quase 9%, será a maior em mais de 19 meses.

A causa

O cobre terá sobreaquecido, referem os analistas do banco suíço Julius Baer, recordando que mesmo após quedas recentes, o metal valoriza 13,56% nos últimos 12 meses. “Após um ano forte, o cobre está a terminar 2026 com um tom mais fraco, os preços estão sob pressão e perderam mais de 15% depois de terem atingido vários máximos históricos ao longo do ano”.

Explicaram que os ganhos observados em 2026 devem-se, em grande medida, às narrativas sobre a procura: a expansão das infraestruturas de inteligência artificial e a constituição de reservas estratégicas nos EUA. “Dito isto, essas narrativas eram muito mais fortes do que a realidade da procura, o que levou à pressão sobre os preços que o mercado tem vindo a sentir nos últimos tempos”.

“Embora o fator desencadeante se situe fora do mercado do cobre — os receios de novos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal (Fed) dos EUA —, a venda massiva, rápida e acentuada confirma a nossa opinião de que os preços vinham a ser negociados a níveis mais elevados do que o que se justificava fundamentalmente”, concluíram.

O que esperar a seguir

A dupla pressão sobre o preço do cobre dificilmente irá atenuar nos próximos tempos. Os investidores continuam a questionar se os retornos da IA justificarão os gastos avultados e os custos crescentes da dívida, isto numa altura em que os bancos centrais deverão aumentar as taxas de juro elevadas, com os futuros a apontarem uma subida (por fases) de 70 pontos base na taxa diretora da Fed até meados de 2027.

A frase