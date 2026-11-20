Os presidentes do Santander, CGD e BPI criticaram esta sexta-feira o fim das comissões bancárias na amortização antecipada de créditos à habitação com taxa variável, mas consideraram que a medida não deverá ter um impacto significativo nos balanços bancários.

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Na conferência Banca do Futuro, organizada pelo Negócios, a presidente executiva (CEO) do Santander Portugal, Isabel Guerreiro, começou por referir que “a comissão faz sentido”. “Mas não é nossa perspetiva que tenha impacto”, acrescentou, considerando que “há variações que não são assim tão materiais e há quem acredite que as taxas vão normalizar”. A responsável distinguiu, contudo, a situação dos empréstimos com taxa mista, sublinhando que “na componente de taxa mista é diferente”.

Também o presidente da comissão executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, disse que o setor não ficou surpreendido com a decisão do parlamento de eliminar a comissão nas amortizações antecipadas de créditos com taxa variável. “Não ficamos surpreendidos”, afirmou, afastando igualmente efeitos relevantes da medida.

“Ninguém notou, quando a taxa esteve suspensa, que tenha disparado o montante das transferências ou quando a taxa foi reintroduzida que as transferências caíssem a pique”, argumentou. O banqueiro salientou que as estatísticas mostram que “tem havido sempre uma passagem de créditos do banco para outros em montantes que não têm tido oscilações muito significativas”. “Hoje em dia há taxa e fazem-se imensas transferências”, concluiu.

Atualmente, os bancos podem cobrar uma comissão máxima de 0,5% nos pagamentos antecipados de capital de empréstimos à habitação com taxa variável e de 2% nos contratos a taxa fixa. A decisão parlamentar abrange a primeira, enquanto os responsáveis da banca defendem que a comissão aplicada à taxa fixa não deve ser alterada.

O presidente da comissão executiva do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, desvalorizou, por sua vez, a discussão sobre as comissões, considerando que existem problemas mais urgentes no mercado da habitação.

Para Paulo Macedo, a habitação deve ser encarada como uma situação de emergência no país, justificando a adoção de medidas excecionais durante um período definido. O responsável reconheceu que o licenciamento continua a ser um dos principais entraves à construção, apesar de acreditar na vontade dos Governos de facilitar os processos.

Sobre a garantia pública para apoiar os jovens na compra de casa, o presidente da CGD considerou que se trata de uma medida positiva. “Entre ter uma garantia ou ter pessoas a acampar, não tenho dúvidas”, afirmou, acrescentando que “não está provado que a garantia aumente os preços”.

Já João Pedro Oliveira e Costa defendeu que o país deve passar dos debates à execução de medidas para enfrentar a crise da habitação.“Esqueçam discussões na Assembleia. Rendas, IRS, isso não vai levar a lado nenhum”, afirmou, considerando que “a nossa urgência não é de agora, é de há quatro ou cinco anos”.

O presidente do BPI apontou a construção em larga escala como resposta ao problema, defendendo que o Estado central e as autarquias devem disponibilizar terrenos para habitação. “Quem quer fazer alguma coisa em Portugal tem de lidar com 10, 20, 30 organismos, cada um deles com tempos infindáveis“, criticou, apontando a burocracia e a demora dos licenciamentos como obstáculos ao investimento.

O banqueiro adiantou ainda que o BPI vai apresentar em breve um contributo para a resolução do problema, que inclui a identificação de terrenos com potencial para construção.