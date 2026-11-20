A Comissão Europeia deu esta sexta-feira luz verde ao décimo e último pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Está assim dado o primeiro passo para o desembolso de 4.672 milhões de euros, que deverão ser pagos até ao final do ano.

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“A Comissão Europeia emitiu hoje [sexta-feira] a avaliação preliminar positiva do décimo e último pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), reconhecendo o cumprimento de 96 marcos e metas (29 marcos e 67 metas)”, sublinha o Ministério da Economia em comunicado. “Esta avaliação abre caminho ao desembolso de 4.672 milhões de euros e confirma o cumprimento da totalidade dos 379 marcos e metas do PRR português, mostrando que Portugal concluiu com sucesso um dos mais exigentes exercícios de investimento alguma vez realizados no país”, acrescenta a mesma nota.

“Com esta avaliação preliminar positiva, fecha-se uma etapa fundamental de um percurso iniciado há mais de cinco anos: Portugal completa a totalidade dos 379 marcos e metas do seu Plano de Recuperação e Resiliência”, frisa, por seu turno, a estrutura de Missão Recuperar Portugal, acrescentando que 379 marcos e metas significa “PRR cumprido a 100%”.

“Isto representa um marco importante na implementação do PRR e demonstra o empenho de Portugal em levar a cabo reformas e investimentos no âmbito do seu plano nacional de recuperação e resiliência”, diz, por seu turno, o comunicado da Comissão Europeia.

Os 4.672 milhões de euros do décimo pedido de pagamento correspondem a 21% da dotação global do PRR, e são “resultados associados a 92 investimentos e quatro reformas, distribuídos por 18 componentes”, sublinha a Recuperar Portugal liderado por Fernando Alfaiate. Em causa estão projetos como 20.801 casas através do programa 1.º Direito, 390 unidades de saúde, a conclusão de Centros Tecnológicos Especializados em 365

escolas, a constituição de 75 Bairros Comerciais Digitais, a conclusão de 300 projetos no âmbito do programa Indústria 4.0 e ainda ao nível da proteção social, energias renováveis e mobilidade sustentável.

Agora, a Comissão Europeia envia a sua avaliação preliminar ao Comité Económico e Financeiro (CEF), que tem quatro semanas para emitir o seu parecer. O pagamento a Portugal só será feito após o parecer do CEF e subsequente adoção da decisão de pagamento pela Comissão. Uma vez concluído o procedimento relativo a este último pagamento, Portugal terá recebido a totalidade dos 21.905 milhões de euros do seu PRR, dos quais 16,3 mil milhões de euros em subvenções e 5,6 mil milhões de euros em empréstimos.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial sublinha que “o PRR exigiu mobilizar o Estado Central, as autarquias, as empresas, as universidades e politécnicos, as IPSS e muitas outras instituições”. “Conseguimos transformar projetos em resultados, num calendário particularmente apertado”, sublinhou Manuel Castro Almeida em comunicado. “A validação deste décimo e último pedido de pagamento e a concretização integral do PRR demonstram o que o país consegue alcançar quando se mobilizam vontades e recursos em torno de objetivos comuns”, acrescentou.

O Presidente da Recuperar Portugal sublinhou também que “a verdadeira dimensão do Plano vai além dos montantes mobilizados”: “Mede-se, sobretudo, pelo que esses números representam na vida das pessoas, nas empresas e nos territórios”, concluiu.

(Notícia atualizada com mais informação)