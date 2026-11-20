Os administradores hospitalares consideram que o cálculo do financiamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é quase “um exercício de ficção”, desligado da realidade, e pedem um novo modelo de governação que comece pela nomeação de gestores experientes. Por outro lado, mais de 90% dos hospitais consideram não ter profissionais suficientes e a maioria dos hospitais públicos registou ruturas de medicamentos no ano passado, obrigando a mudar medicação ou a adiar tratamentos, segundo conclui um estudo divulgado esta quinta-feira.

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“É um exercício que, no caso da saúde, (…) é absolutamente evidente que está completamente desligado da realidade e, portanto, é um exercício que eu não queria dizer de ficção, mas quase”, afirmou o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), Xavier Barreto.

Em declarações à Lusa a propósito do Index Nacional de Acesso ao Medicamento, que é apresentado esta sexta-feira, Xavier Barreto lembra o aumento da despesa dos hospitais com medicamentos, que tem crescido a dois dígitos, e prevê que, à semelhança do que aconteceu este ano, o corte previsto no Orçamento do Estado na rubrica de bens e serviços também não se vai concretizar.

E exemplifica: “O Infarmed, neste momento, já sabe exatamente o que vai aprovar no próximo ano e qual é o custo desses medicamentos e quantos doentes vai tratar (…). Pode fazer uma estimativa do aumento de custos no próximo ano. Só não faz se não quiser”.

Sublinha que a forma como é feito o cálculo do financiamento da saúde está “cada vez mais desligado da realidade”, lembrando que, tal como tem acontecido todos os anos, ao longo do ano, são feitas várias injeções de verbas na saúde para pagar dívida.

Em relação à despesa com medicamentos, Xavier Barreto lembra que ela “continua a subir muito, acima de 10%”, e sublinha que o financiamento dos hospitais não acompanhou esse aumento de custos.

“O que está a acontecer é que os hospitais continuam a acumular dívida todos os meses e depois, de ‘x’ em ‘x’ tempo, o governo faz uma injeção de capital para pagar essa dívida”, explicou.

No início de novembro, o Governo autorizou um novo reforço de 1.538 milhões de euros para o SNS, destinado a pagar medicamentos, exames e outras despesas correntes das Unidades Locais de Saúde e dos institutos de oncologia (IPO), depois de duas injeções de capital, entre janeiro e agosto, no valor de 1.430 milhões de euros.

“A despesa acaba por se fazer. Quando se fica a dever dinheiro a fornecedores durante muito tempo, os fornecedores vão-se financiar junto da banca e fazem contratos de ‘factoring’, com base numa dívida que têm junto do Ministério da Saúde, (…) mas isso tem um custo mais à frente, no aumento de preços”, exemplificou Xavier Barreto.

Na semana passada, numa entrevista ao Público e à Rádio Renascença, a coordenadora da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) veio alertar para o risco de derrapagem no SNS em 2027, chamando a atenção de que o excedente de 275 milhões previsto no Orçamento do Estado para 2027 está dependente do combate à fraude nos combustíveis e da gestão do SNS.

A responsável admitiu ainda que o SNS merece vigilância apertada depois de, em 2026, ter registado uma despesa cerca de 11% superior ao previsto.

O presidente da APAH pede, por isso, uma visão global de governação da saúde, que comece pela nomeação das pessoas: “idealmente devíamos ter as melhores pessoas a serem nomeadas, pessoas tecnicamente capazes, com percurso, com experiência, com provas dadas, pessoas que sabem gerir”.

“O Governo desconstrói esta ideia logo começando pelo primeiro momento, o das nomeações, porque quando nomeia pessoas que nunca geriram nada, que não têm qualquer experiência, imagino que as finanças também olham para isto e desconfiem”, explica, acrescentando que se as instituições não forem geridas por pessoas competentes e experientes, mesmo com financiamento adequado, “os resultados não vão ser os melhores”.

Rutura de medicamentos força mudança de tratamentos

A maioria dos hospitais públicos registou ruturas de medicamentos no ano passado, em quase metade dos casos com impacto clínico grave, obrigando a mudar medicação ou a adiar tratamentos, segundo mostra o estudo publicado hoje.

Segundo o Índex Nacional de Acesso ao Medicamento, a que a Lusa teve acesso, 97% das 36 instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que responderam (de um total de 43) registaram ruturas, em 47% dos casos com impacto clínico considerado grave.

“Uma rutura que obriga a mudar a terapêutica de um doente ou a adiar tratamento deixa de ser apenas um problema logístico e passa a ser um problema de qualidade de cuidados”, lamenta Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), responsável pelo estudo.

Por outro lado, o mesmo estudo conclui que mais de 90% dos hospitais que participaram no Índex Nacional de Acesso ao Medicamento consideram não ter profissionais suficientes afetos ao circuito do medicamento e metade diz que os recursos que têm não são adequados.

O Estudo Intercalar 2026 do Índex Nacional do Acesso ao Medicamento Hospitalar, desenvolvido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) e que será apresentado esta sexta, indica que apesar dos progressos registados a insuficiência de profissionais continua a ser um dos principais desafios das instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Faltam farmacêuticos, faltam técnicos para fazerem as compras de forma rápida e atempada e isto, de facto, tem consequências na morosidade de alguns processos e em algumas coisas que ficam por fazer”, lamentou o presidente da APAH, Xavier Barreto.

Em declarações à Lusa, o responsável deu o exemplo da consulta farmacêutica – que serve para garantir que o doente está a cumprir a terapêutica e até para reajustar medicação (conciliação terapêutica), se houver necessidade – referindo que “grande parte dos hospitais diz que faz, mas depois sabe-se que é para muito poucos doentes”.