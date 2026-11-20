O Crédito Agrícola obteve um resultado líquido consolidado de 283,3 milhões de euros nos primeiros nove meses, mais 17,3% que no mesmo período de 2025, foi esta sexta-feira anunciado.

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Num comunicado divulgado, o Crédito Agrícola afirma que “esta evolução refletiu, sobretudo, o acréscimo da margem financeira, em 24,6 milhões de euros (+5% face aos primeiros nove meses de 2025), das comissões líquidas em 11,7 milhões de euros (+9,8%) e dos resultados de contratos de seguros em 5,8 milhões de euros (+7,8%), bem como a reversão das provisões e imparidades no montante de 13,9 milhões de euros” até setembro, “correspondendo a uma variação favorável de 40,3 milhões de euros” face ao mesmo período de 2025.

“Estes efeitos mais do que compensaram o incremento dos custos de estrutura em 11,6% e dos impostos em 15,0%”, adianta a instituição.

Os depósitos de clientes ascenderam a 24.506 milhões de euros no final de setembro, contra 23.820 milhões de euros em dezembro de 2025 (+2,9%), com a quota de mercado do Crédito Agrícola a fixar-se em 8,3% em setembro de 2026.

A carteira de crédito a clientes (bruto) registou um crescimento de 1.245,0 milhões de euros face a dezembro de 2025 (+9,1%), atingindo 14.992 milhões de euros, afirma o banco, que adianta que “esta evolução superou o crescimento registado pelo mercado em geral, permitindo ao Crédito Agrícola reforçar a sua quota de mercado para 6,19% em setembro de 2026”.

O rácio bruto de Non Performing Loans (NPL) situou-se em 3,4% em setembro de 2026, menos 0,3 pontos percentuais que no final de 2025, representando um decréscimo de 0,8 pontos percentuais em relação a setembro de 2025 (4,2%). “Deduzidas as imparidades para NPL, o rácio líquido situou-se em 1,8% no final de setembro de 2026″, indica.

“Com referência a 30 de setembro de 2026, em cumprimento das regras CRD IV/CRR3, os rácios do Grupo Crédito Agrícola CET1 e Fundos Próprios Totais ascenderam a 24,3%, o rácio de alavancagem ascendeu a 10,3%1, o rácio de cobertura de liquidez (LCR) atingiu 341,1% e o rácio de financiamento estável (NSFR) cifrou-se em 167,7%, situando-se todos confortavelmente acima dos níveis mínimos regulamentares e das orientações de supervisão aplicáveis”, adianta.

O Crédito Agrícola também destaca que em outubro de 2026, a Sustainable Fitch manteve o rating ESG corporativo do Grupo Crédito Agrícola em ‘2’, numa escala de 1 (melhor) a 5 (pior), e reviu o score global de 64 para 65 pontos, que “reflete os progressos alcançados pelo Grupo no reporte de sustentabilidade, nas práticas operacionais, nas políticas de exclusão setorial e no crescimento da atividade de financiamento e investimento sustentáveis, evidenciando a crescente integração dos princípios ESG na sua atividade e no seu modelo de negócio”.

A instituição afirma que “teve ainda lugar a aprovação do Plano Natureza, que visa integrar progressivamente a conservação, regeneração e valorização do capital natural na estratégia, no negócio e na gestão de riscos do Grupo”.

“O Plano assenta em três prioridades: apoiar a transição ecológica dos clientes, através de soluções de financiamento e parcerias, integrar os riscos relacionados com a natureza nos processos de avaliação e gestão de riscos e de concessão de crédito, e promover uma cultura interna de valorização da natureza, através da capacitação e sensibilização dos colaboradores”, diz.