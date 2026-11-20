Entre 13 e 15 de novembro, a McDonald’s e os seus franquiados doaram 25 cêntimos por cada McMenu ou McMenu Grande vendido à Casa Ronald McDonald Portugal, sem custo adicional para o cliente. Com uma angariação de 153 mil euros para a Casa Ronald McDonald Portugal, esta edição contribuiu para um total acumulado de mais de 1,7 milhões de euros angariados pela campanha desde 2002, ao longo de 25 edições. “Enquanto marca de grande escala, a nossa missão vai além de servir os consumidores – temos um compromisso inegável com as comunidades”, afirma Marta Amaro, Gestora do Departamento de Impacto & Comunicação da McDonald’s Portugal.

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Um apoio que vai além da campanha McSorriso

A Casa Ronald McDonald Portugal foi fundada pela McDonald’s, no ano 2000, sendo a marca o seu principal mecenas. Com duas Casas, em Lisboa e no Porto, dois Espaços Familiares, nos hospitais Santa Maria e D. Estefânia, e uma Sala de Brincar no São João, os projetos da Casa Ronald McDonald Portugal já apoiaram gratuitamente mais de 11 mil famílias com crianças e jovens doentes ou em tratamento hospitalar.

Desde 2021, a Casa Ronald McDonald Portugal disponibiliza também Kits de Acolhimento Hospitalar aos cuidadores que estão a acompanhar as suas crianças e jovens internados. Esta resposta chega atualmente a 18 hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo já sido entregues mais de 37 mil kits.

Para além da campanha McSorriso, os clientes podem contribuir para esta causa ao longo de todo o ano. Todos os restaurantes McDonald’s dispõem de caixas mealheiro para a realização de donativos e, através dos quiosques digitais, é também possível fazer uma doação, arredondando o valor do pedido ou escolhendo um montante definido.

Uma relação próxima com as comunidades

Esta presença contínua reflete-se também na relação que a McDonald’s mantém com as comunidades onde opera. Cada um dos 223 restaurantes, geridos pela McDonald’s ou por um dos 48 franquiados, apadrinha pelo menos uma instituição local, numa parceria de longo prazo. Em 2025 foram mais de 900 as instituições e entidades apoiadas pelos restaurantes McDonald’s em Portugal.

Esta proximidade ganha especial expressão em dois momentos anuais. No Dia do Fundador, em homenagem a Ray Kroc e ao princípio de “retribuir à comunidade parte daquilo que ela nos dá”, os restaurantes abrem portas a instituições e entidades locais. Já no Dia do Serviço à Comunidade, equipas da sede dedicam o dia a ações de voluntariado em diversas instituições.

O compromisso com as comunidades vai além das iniciativas regulares, traduzindo-se também em apoio concreto em momentos de maior fragilidade do nosso país. No âmbito da resposta aos impactos provocados pelas tempestades, a McDonald’s tornou-se parceira do ReCria, programa de voluntariado corporativo lançado pela Leroy Merlin em 2025. Na Semana da Casa Digna, que juntou empresas e sociedade civil na reabilitação de habitações e instituições sociais, a marca reuniu 112 voluntários que contribuíram para a recuperação de seis instituições afetadas pelas tempestades do último inverno, numa iniciativa que contou também com a parceria da Just a Change.

A vontade de estar presente traduz-se também no apoio em situações de emergência. A McDonald’s e os seus franquiados associam-se aos esforços dos bombeiros através da oferta de refeições, procurando apoiar os profissionais que estão na linha da frente do combate aos incêndios.

Para Marta Amaro, este compromisso de proximidade reflete a ligação que a marca tem vindo a reforçar em Portugal “Há 35 anos que a McDonald’s cresce com Portugal, numa relação construída com os portugueses, com os nossos parceiros e com as comunidades onde estamos presentes.”