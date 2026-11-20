As empresas da bolsa de Lisboa preparam-se para fechar mais uma earnings season com chave de ouro, à boleia dos fortes números reportados pelas empresas de energia. Depois de uma primeira metade do ano marcada pela resiliência e num momento em que falta apenas a Ibersol mostrar as contas dos primeiros nove meses -- a Teixeira Duarte não reporta resultados trimestrais -- , as cotadas do PSI ganharam até ao final de setembro mais do que lucraram no acumulado dos 12 meses de 2025, o que representa um novo recorde de resultados em Lisboa. Um bom desempenho operacional que deverá prolongar-se para 2027 e continuar a refletir-se em ganhos em bolsa.

As 14 das 16 cotadas que apresentaram os seus resultados dos primeiros nove meses divulgaram um resultado líquido superior a 5,8 mil milhões de euros, um valor que representa um disparo de…