A sociedade norte-americana KKR, gestora de fundos de private equity, terá chegado a acordo para adquirir a empresa portuguesa Logoplaste, avança esta sexta-feira a Bloomberg.

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O negócio deverá ser assinado dentro de dias, num negócio que avalia a empresa em mais de 1,2 mil milhões de euros, incluindo a dívida. O acordo prevê a aquisição de 60% da fabricante de embalagens, uma posição que é detida atualmente pelo fundo de pensões do Canadá, o OTTP – Ontario Teachers’ Pension Plan Board.

Os restantes 40% estão nas mãos da família de Filipe de Botton e do administrador Alexandre Relvas. A sociedade gestora das participações de ambos, a Nikky Investments, deverá manter-se no capital.

A KKR terá iniciado as negociações exclusivas no início desta semana, depois de a Apax Partners ter desistido do processo.

Os representantes da KKR, da Logoplaste e do OTPP não comentaram a notícia da Bloomberg.

Os fundos de capital privado KKR e Apax Partners foram os que apresentaram ofertas não vinculativas para comprar a Logoplaste, mas o concorrente de Londres decidiu não avançar na segunda etapa da corrida à fabricante de embalagens fundada por Marcel de Button e liderada por Sandra Santos.

A companhia fundada em 1976, de raiz familiar, tem sede em Cascais, mais de 60 fábricas em 17 países e faturou aproximadamente mil milhões de euros em 2024. Entre os clientes estão multinacionais como Kraft Heinz, Diageo e L’Oréal. No ano passado, a Logoplaste mudou de liderança. A fabricante global de embalagens de plástico rígido contratou Sandra Santos, executiva de longa data na BA Glass, para o cargo de CEO.