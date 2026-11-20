Descobrir que uma situação importante não está coberta pelo seguro é, para a maioria dos consumidores, o sinal mais evidente de que o produto não vale o preço pago. 72% dos participantes num questionário da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) apontam precisamente essa falha como uma das principais razões para considerarem que um seguro não lhes proporciona valor suficiente. A insatisfação é particularmente expressiva nos seguros de equipamentos eletrónicos e está também presente nos seguros de vida associados ao crédito à habitação.

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Os resultados foram apresentados esta sexta-feira por Gabriel Bernardino, presidente da ASF, no 1.º Fórum do Consumidor de Seguros, realizado pela ASF, e coincidem com problemas já identificados pela autoridade em ações de supervisão, nomeadamente em produtos de proteção ao crédito e seguros associados à aquisição de equipamentos eletrónicos.

“As preocupações identificadas pelos participantes coincidem com áreas onde a ASF já desenvolveu ações de supervisão, nomeadamente nos seguros de proteção ao crédito e nos seguros associados à aquisição de equipamentos eletrónicos”, afirmou Gabriel Bernardino.

O presidente da ASF acrescentou que, nestes segmentos, a autoridade observou situações de sinistralidade muito reduzida e estruturas de remuneração da distribuição particularmente elevadas, suscetíveis de comprometer o valor proporcionado aos consumidores. Um número significativo de empresas já assumiu compromissos formais de revisão dos produtos, estando o processo a prosseguir com a implementação das medidas corretivas necessárias.

Preço, cobertura e comissões alimentam descontentamento

A falta de cobertura para situações consideradas importantes é a principal razão apontada pelos consumidores para questionarem o valor dos seguros, mas não é a única. 45% dos participantes consideram que um preço elevado face aos benefícios constitui um sinal de falta de valor, enquanto 31% referem a dificuldade em comparar alternativas disponíveis no mercado.

Apesar de 43% dos inquiridos afirmarem compreender bem ou muito bem as condições do seguro antes da contratação, apenas 30% avaliam como boa ou muito boa a relação entre o preço pago e os benefícios recebidos. 45% classificam essa relação como razoável e cerca de 25% consideram-na fraca ou muito fraca.

Nos seguros associados à aquisição de telemóveis, eletrodomésticos e outros equipamentos, a insatisfação é ainda mais expressiva: cerca de sete em cada dez consumidores que contrataram estes produtos consideram que os benefícios obtidos ficaram aquém do valor esperado face ao preço pago.

Também nos seguros de vida associados ao crédito à habitação a liberdade de escolha e a informação disponibilizada são motivo de preocupação. 61% dos participantes consideram não ter tido informação suficiente ou plena liberdade de escolha entre alternativas, apontando dificuldades na comparação de opções e na compreensão dos respetivos custos e características.

Metade quer poupança com proteção e rentabilidade

A avaliação dos consumidores abrange também os produtos de poupança e investimento, com preocupações sobre a capacidade de preservar o poder de compra, as restrições ou penalizações no resgate, os rendimentos inferiores ao esperado face ao risco assumido e o peso das comissões nos ganhos obtidos.

Na poupança para a reforma, 51% dos participantes preferem produtos que equilibrem proteção do capital e potencial de rentabilidade. Outros 28% privilegiam uma maior garantia do capital, mesmo que isso implique rendimentos potencialmente inferiores.

A experiência dos consumidores com seguros nos últimos cinco anos é igualmente reveladora: 46% afirmam que correspondeu ou superou as expectativas, enquanto 27% dizem que ficou abaixo ou muito abaixo do esperado. Os restantes 27% consideram que a experiência correspondeu apenas parcialmente às expectativas.

Entre as prioridades apontadas às seguradoras e aos distribuidores estão a clareza da informação, um melhor apoio em caso de sinistro, produtos mais simples e estruturas de custos mais eficientes.

O questionário foi apresentado no Fórum do Consumidor de Seguros, com o tema “Proteção que compensa: o consumidor em 1.º lugar”, e integra a estratégia da ASF de reforçar uma supervisão centrada nos resultados efetivamente alcançados pelos consumidores, na adequação dos produtos às suas necessidades e no valor proporcionado face aos custos suportados.