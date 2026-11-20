O Grupo Albia realizou a terceira edição dos Prémios Albia de Sustentabilidade, com o objetivo de reconhecer e dar visibilidade a iniciativas nas áreas ambiental, social e de boa governação que contribuam para avançar rumo a um futuro mais sustentável, bem como de promover a partilha de boas práticas entre organizações de diferentes setores.

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Esta terceira edição representou um avanço significativo na evolução destes prémios, pioneiros no setor funerário, com a introdução de duas novidades importantes. Por um lado, a nova categoria internacional reforça o alcance dos prémios para além das nossas fronteiras e permite reconhecer iniciativas sustentáveis desenvolvidas noutros países.

Por outro lado, o Laboratório de Ideias, uma iniciativa dirigida a estudantes universitários que visa fomentar a criatividade, a inovação e o talento jovem, convidando-os a desenvolver propostas que contribuam para dar resposta aos desafios ambientais atuais.

Durante o encontro, Daniel Palacios, diretor-geral do Grupo Albia, destacou a contribuição destes prémios para o impulso da sustentabilidade no setor funerário e afirmou que «esta terceira edição representa um passo importante no nosso compromisso de promover um setor mais sustentável, inovador e centrado nas pessoas. Queremos que estes prémios continuem a ser um espaço de inspiração e colaboração para avançarmos juntos rumo a um futuro mais responsável».

Por seu lado, Carlos Gallego salientou que «com esta terceira edição, os Prémios Albia de Sustentabilidade consolidaram-se como um ponto de encontro para organizações e profissionais que partilham o compromisso de gerar um impacto positivo no ambiente e na sociedade. O interesse, a participação e a qualidade das candidaturas voltaram a demonstrar que existem iniciativas reais e transformadoras, tanto dentro como fora do setor funerário».

Nesta terceira edição, a Gesit recebeu o prémio de melhor iniciativa com consciência ambiental pela sua proposta de introduzir no setor funerário soluções de construção sustentável, promovendo uma maior eficiência na utilização dos recursos e a redução do impacto ambiental das instalações.

Por seu lado, a Fundação Cudeca foi distinguida com o prémio à melhor inovação ou utilização da tecnologia por um projeto pioneiro que integra sensores não invasivos, dispositivos inteligentes e análise de dados nos domicílios de doentes que recebem cuidados paliativos, permitindo antecipar riscos, melhorar a sua segurança e promover uma assistência mais personalizada e humana no domicílio.

O prémio para a melhor iniciativa de apoio e acompanhamento emocional foi atribuído à Fundação Saúde e Pessoa pelo seu serviço de assistência psicológica especializada e de emergência, orientado para acompanhar as famílias durante o luto e prevenir o esgotamento emocional dos profissionais do setor funerário.

Na categoria de melhor iniciativa ou projeto com impacto social, a HOGAR SÍ conquistou o prémio pelo seu projeto de cuidados paliativos e garantia das últimas vontades para pessoas em situação de sem-abrigo. A iniciativa, desenvolvida em Madrid, Múrcia e Córdoba, facilita o acesso a cuidados paliativos e acompanhamento integral em ambientes seguros, garantindo o direito a receber cuidados dignos e a decidir sobre o fim da vida.

Por último, a Loop Biotech recebeu o prémio de melhor iniciativa ou projeto internacional pelo desenvolvimento do Loop Living Cocoon™, o primeiro caixão cultivado a partir de micélio de fungos e fibras de cânhamo recicladas. Esta alternativa 100% natural e biodegradável, que se decompõe em aproximadamente 45 dias, já está presente em mais de 12 países e foi utilizada por mais de 5 000 famílias, contribuindo para impulsionar um modelo funerário mais regenerativo.

No âmbito do Laboratório de Ideias, o projeto vencedor foi o «Círculo Albia – Flores que acompanham», desenvolvido por três estudantes da ESIC University. A sua proposta visa dar uma segunda vida às flores utilizadas nos serviços funerários através da sua reutilização, doação ou transformação em recordações com valor emocional.

Além disso, o Grupo Albia atribuiu três distinções honoríficas para valorizar a trajetória de pessoas e organizações que se destacam pela sua contribuição para a sociedade e para a proteção do ambiente: ao Pacto Mundial da ONU Espanha, pelo seu trabalho na promoção da sustentabilidade empresarial e pelo seu impulso à integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na atividade das organizações; ao Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Civil (Seprona), pela sua trajetória na proteção do ambiente, na conservação da biodiversidade e na luta contra os crimes ambientais; e, por último, a Roberto Brasero, pelo seu trabalho de divulgação e sensibilização sobre as alterações climáticas.