O Banco Português de Fomento (BPF) lançou a Linha Portugal Fomento Habitação, com uma dotação de 500 milhões de euros, para apoiar empresas e cooperativas na construção ou reabilitação de habitação acessível. A linha vai ter prazos até 30 anos, um período de carência de três anos e o financiamento que pode ir até 100% do investimento elegível, com 80% de garantias. Gonçalo Regalado, presidente do BPF, afirma que “hoje nasce o banco soberano da habitação pública”.

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“Lançamos a primeira linha de 500 milhões de euros para mobilizar projetos em soluções de parcerias público-privadas e cooperativas que permitam mobilizar a habitação acessível em Portugal”, adiantou o presidente do BPF, na 4.ª edição das Conversas com Fomento, que decorreram no Fórum Braga e que contou com a presença dos ministros das Infraestruturas e Habitação, Economia e Coesão Territorial e do Ministro Adjunto e da Reforma do Estado.

A linha que agora arranca representa um terço da dotação de 1,5 mil milhões de euros do banco para a habitação acessível. “São os primeiros 500 milhões de euros que nós vamos multiplicar à medida da procura e que nós vamos querer chegar cada vez mais a mais empresas, a mais cidadãos e, sobretudo, a mais famílias”, afiançou.

“A linha arranca com uma dotação de €500 milhões e três modalidades de apoio — arrendamento acessível promovido por empresas e habitação cooperativa em propriedade coletiva ou particular — pretendendo criar condições para mobilizar investimento, facilitar o acesso a financiamento e viabilizar projetos que contribuam para aumentar a oferta de habitação acessível em Portugal”, refere o banco.

“É o primeiro passo do Banco Português de Fomento para sermos o banco de todos os portugueses e não só de todos os empresários“, acrescentou ainda Gonçalo Regalado.

“Não vão faltar garantias”

No que diz respeito à atividade do banco junto das empresas, Gonçalo Regalado garante que “não vão faltar garantias”. “O nosso plano é dedicar 30 mil milhões de euros em garantias já nos próximos anos, até 2030, mais 1.500 milhões de euros de subvenções com os novos programas europeus”.

Segundo explicou, há “mais de 2.500 milhões de euros em novos instrumentos de capital, em particular para mobilizar o processo de escala de fusões e aquisições e de integração de empresas, mais 3.600 milhões de euros de banca de investimento e mais 5.000 milhões de euros de exportações”.

“A nossa ambição é construir um banco soberano em Portugal que seja uma referência na Europa e ajudar cada um dos empresários a fazer ainda mais e ainda melhor com as suas equipas”, destacou.

Nas garantias, o presidente do BPF realça que a entidade vai “dedicar o máximo de fogo para, além do que estamos hoje a anunciar nas dimensões todas da habitação, reforçarmos as linhas dos programas europeus” e garantir que as “garantias disponíveis para os programas com fundos europeus do Portugal 2030 e do IFIC e começar a desenhar a ativação, que é cada vez mais necessária, naquilo que é a nossa sociedade”.

Sobre o IFIC referiu que “começou por ser um programa pequeno, com cerca de 315 milhões de euros para 3 avisos, inteligência artificial para as PMEs, reindustrialização e a dimensão de defesa, e passou para ser um programa grande, com 7 avisos, com mais 1.200 milhões de investimentos”.

“A nossa ambição é passar dos oito mil milhões este ano para os 10 mil milhões no próximo ano e termos a ambição de crescer progressivamente até o fim da década até aos 13 mil milhões em todos os instrumentos de investimento“, rematou.