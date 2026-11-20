O Partido Socialista (PS) e o Chega uniram-se na madrugada desta sexta-feira e aprovaram, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), contra a vontade do Governo, o regresso do IVA zero no cabaz alimentar.

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Assumindo que o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) é aprovado, a medida entra em vigor a 1 de janeiro do próximo ano e vai vigorar, numa primeira fase, até 31 de março. Após esse período inicial de três meses, poderá ser renovada por igual período, “mediante avaliação e tendo em conta, designadamente, a evolução da inflação e o seu efeito na receita fiscal”.

Também fica previsto que o Governo divulga todos os meses informação sobre a aplicação da medida, incluindo a evolução dos preços de venda ao público e das margens de comercialização dos bens alimentares abrangidos, bem como a respetiva perda de receita fiscal.

Esta não é a primeira vez que Portugal aplica esta medida. Durante o Governo de António Costa, o IVA zero num cabaz de 46 produtos alimentares entrou em vigor a 18 de abril de 2023 e manteve-se até 4 de janeiro de 2024, depois de ter sido prolongado para além do prazo inicialmente previsto.

A medida aprovada contra a vontade de Montenegro vai abranger um conjunto selecionado de bens alimentares, cuja lista terá de ainda de ser definida. Caberá ao Parlamento definir quais os produtos considerados essenciais e que, por isso, vão ficar isentas de IVA.

‘IVA zero’ aliviou preços dos alimentos

O ‘IVA zero’, que não é consensual, e que alguns economistas consideram pouco eficaz, também dividiu os partidos quando foi implementada pelo Governo de António Costa em 2023. Na altura, a proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, Chega e Iniciativa Liberal, enquanto PSD, PCP, BE, PAN e Livre optaram pela abstenção.

No entanto, um estudo publicado pelo Banco de Portugal (BdP), em abril de 2024, concluiu que a medida teve um efeito significativo na redução dos preços dos alimentos abrangidos. Segundo os investigadores, a descida do IVA de 6% para 0% foi quase totalmente transmitida aos consumidores, com uma repercussão de 99% nos preços finais.

O estudo estima ainda que a medida contribuiu para reduzir a inflação mensal entre 0,5 e 0,7 pontos percentuais entre abril e maio de 2023, demonstrando que o IVA zero teve um impacto efetivo no alívio dos preços dos produtos abrangidos.

Contudo, esse efeito não se manteve depois do fim da medida. Quando o IVA regressou à taxa original, a 5 de janeiro de 2024, cerca de 70% do aumento do imposto foi transmitido aos preços nesse mesmo dia. Os investigadores concluíram que os preços dos produtos abrangidos regressaram à trajetória de evolução dos restantes bens alimentares.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o fim do IVA Zero teve um impacto de 0,7 pontos percentuais sobre a variação do Índice de Preços no Consumidor.

Há outra diferença essencial: quando foi criado em 2023, o Governo PS assinou um “pacto” com a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) e com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) para garantir que a isenção fiscal não era absorvida pelas margens ao longo da cadeia de valor. Havia ainda uma Comissão de Acompanhamento formada por oito entidades para monitorizar a redução dos preços.

Supermercados podem enfrentar desafio logístico

A entrada em vigor da medida logo a 1 de janeiro poderá representar um desafio operacional para as cadeias de supermercados, obrigadas a adaptar os sistemas de faturação e a atualizar os preços de milhares de produtos num curto espaço de tempo.

Em 2023, a APED alertou para a dimensão do trabalho necessário, nomeadamente as alterações aos programas informáticos e o investimento exigido para aplicar a isenção. A associação chegou mesmo a pedir ao Governo tempo suficiente para preparar a implementação da medida.

Além da adaptação dos sistemas informáticos, a aplicação da nova taxa implica atualizar as etiquetas de preços nas prateleiras, garantir que os valores são corretamente refletidos nas caixas de pagamento e nos talões de compra e assegurar a identificação dos produtos abrangidos.

Um trabalho que envolve as equipas das lojas e que terá de ser preparado em articulação com os departamentos de logística e tecnologia das cadeias de distribuição. Em 2023, o Governo de Costa acabou por adiar o fim da medida de 31 de dezembro para 4 de janeiro de 2024, depois de o retalho ter apontado dificuldades operacionais no final do ano.