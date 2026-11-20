A Câmara de Tomar e o ICNF apresentaram nesta sexta-feira um plano a dez anos para recuperar a Mata Nacional dos Sete Montes após a tempestade Kristin, com prioridade à regeneração da floresta autóctone e ao combate às espécies invasoras.

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“Este plano estratégico é, realmente, uma oportunidade muito grande de pensar o futuro”, afirmou o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), defendendo que os estragos devem servir para repensar a gestão da mata e envolver a comunidade na sua recuperação.

Até 2035, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) quer devolver à população de Tomar, no distrito de Santarém, uma mata mais diversa e resistente.

Rui Natário, engenheiro do ICNF que apresentou a estratégia, explicou que o restauro passa pela regeneração natural do carvalho-cerquinho, pela substituição dos ciprestes caídos por folhosas autóctones e pelo combate continuado a invasoras, como o ailanto e a mimosa.

Nos cerca de 39 hectares da mata, o plano prevê proteger e monitorizar as dez espécies de orquídeas espontâneas ali identificadas, instalar abrigos para a fauna e criar um jardim para polinizadores.

O ICNF vai também estudar quantos esquilos-vermelhos a mata pode sustentar, uma vez que a espécie já ali vive, e avaliar a viabilidade de introduzir o corço.

Entre 24 e 30 de novembro, escolas de Tomar e cinco organizações ambientais vão participar numa ação de plantação que abrange cinco parcelas da zona já aberta ao público, num total de cerca de 1,1 ação hectares.

A iniciativa prevê a plantação de 411 exemplares de dez espécies autóctones, número que, segundo Rui Natário, poderá variar consoante a disponibilidade das plantas.

O plano global organiza-se em oito eixos de intervenção e 13 fichas de ação, que incluem a recuperação do sistema hídrico e a criação de um centro de documentação e memória.

A primeira fase, até 2028, dá prioridade à segurança, à reparação dos muros e à rearborização. Seguem-se o restauro ecológico e a reabilitação, entre 2029 e 2031, e a consolidação e avaliação até 2035.

O ICNF e o município vão acompanhar a execução em conjunto, com relatórios anuais e avaliações intercalares no terceiro e no sétimo ano do plano.

O documento estima, a título indicativo, entre 20 e 100 mil euros para a estabilização de taludes e mais de 50 mil euros para o restauro florestal e a gestão da madeira caída, não tendo sido divulgado um montante global para a execução do plano.

A mata encerrou após a passagem da tempestade Kristin, em 28 de janeiro.

Ainda segundo Rui Natário, o temporal derrubou cerca de mil árvores, uma média de 25 por hectare, e deixou cerca de 200 metros de muro exterior caído ou degradado.

O espaço reabriu parcialmente em 26 de outubro e o olival histórico abriu nesta sexta-feira.

O diretor regional do ICNF de Lisboa e Vale do Tejo, Carlos Albuquerque, defendeu que a reabertura deve ser gradual e acompanhar o avanço dos trabalhos.

Já Tiago Carrão anunciou que a Câmara espera avançar nos próximos dias com uma proposta de classificação patrimonial, no âmbito do conjunto do castelo templário e do Convento de Cristo, para abranger a mata, incluindo a Charolinha, e os troços do aqueduto do convento que ficam fora da atual classificação como monumento nacional.

A Charolinha, estrutura quinhentista quase totalmente destruída pela queda de um pinheiro-manso durante a tempestade, será recuperada pela Câmara, em articulação com o Património Cultural, I.P., e o ICNF.

O autarca estimou a reconstrução em “algumas centenas de milhares de euros” e disse que o financiamento ainda não está garantido, admitindo que a abertura do procedimento de classificação possa valorizar a candidatura.

A intervenção começa pela salvaguarda das ruínas, esperando a autarquia que a reconstrução esteja em curso ou prestes a começar na altura da Festa dos Tabuleiros, em julho de 2027.

Até lá, a prioridade do município é recuperar o jardim de entrada da Mata, onde serão expostos os tabuleiros.