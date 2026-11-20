Sob o lema «LaLiga Bares transforma o teu bar», a campanha oferece aos estabelecimentos participantes a oportunidade de receberem uma transformação visual e uma personalização do ambiente do seu espaço, que incluirá melhorias na imagem, decoração e equipamento, além de 12 meses de LaLiga Bares gratuitos.

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Com esta iniciativa, a LaLiga Bares pretende dar destaque aos profissionais do setor da restauração que transformam cada jornada da LaLiga numa experiência partilhada pelos adeptos. O concurso visa conhecer e reconhecer as histórias daqueles que fazem do futebol uma parte essencial do seu negócio e contribuem para manter viva a paixão por este desporto para além dos estádios.

O estabelecimento vencedor receberá uma transformação visual e de ambiente adaptada às características e necessidades do seu espaço. O prémio incluirá mobiliário novo, mesas e cadeiras, soluções de iluminação, decoração futebolística, cartazes, autocolantes e outros elementos destinados a renovar a sua imagem e a melhorar a experiência dos clientes. Além disso, poderá usufruir de todos os conteúdos da LaLiga Bares durante um ano.

O convite destina-se aos estabelecimentos oficiais da LaLiga Bares com subscrição ativa, localizados na Península Ibérica. Para participar, os proprietários dos estabelecimentos devem aceder a Laligabares.com./transformatubar, preencher o formulário de inscrição e partilhar a história do seu estabelecimento, explicando o que o torna especial e como o futebol é vivido entre os seus clientes. As candidaturas podem ser apresentadas através de um texto ou de um link para um vídeo.

A proposta será avaliada tendo em conta aspetos como a ligação do estabelecimento à LaLiga Bares, a sua história, o ambiente futebolístico, o empenho do proprietário e a criatividade da candidatura.

A campanha arranca esta quinta-feira com a abertura do período de participação e decorrerá até 1 de dezembro, altura em que um embaixador da LaLiga fará uma visita surpresa ao estabelecimento vencedor. A transformação do espaço terá lugar em janeiro de 2027, altura em que o bar estreará a sua nova imagem.

Com «LaLiga Bares transforma o teu bar», a LaLiga Bares explicou que reforça o seu compromisso com o setor da restauração e com os estabelecimentos que aproximam o futebol profissional dos adeptos em toda a Espanha. Uma iniciativa que coloca o proprietário no centro e que permitirá que um dos estabelecimentos oficiais da LaLiga Bares passe para outra liga.