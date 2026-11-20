O Executivo da autarquia de Lisboa vai levar à reunião de vereação da próxima quinta-feira, dia 25, os concursos para aquisição e montagem na Baixa Pombalina de mais de 100 câmaras de videovigilância.

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O plano de segurança na capital, refere Joana Baptista (vereadora com alguns dos pelouros com maior reforço de verbas na proposta de orçamento municipal para 2027), prosseguirá, nos próximos anos, com a instalação de câmaras de videovigilância para lá da Baixa Pombalina.

De acordo com o planeado, o sistema CCTV será levado ao eixo da Avenida da Liberdade até ao Saldanha, às Amoreiras, ao Martim Moniz e Avenida Almirante Reis, bem como ao Castelo de São Jorge, e ainda a zonas de interfaces de transportes, designadamente o Parque das Nações. No total, num projeto para lá de 2029 (ano de fim do atual mandato autárquico), pretende-se chegar a um total de 500 câmaras, explica Joana Baptista.

A instalação destes equipamentos na cidade iniciou-se em 2014, no Bairro Alto, mas sofreu um “hiato temporal muito significativo que não se percebe, sendo Lisboa a capital”, critica a vereadora que trocou Oeiras por Lisboa há um ano, apontando o dedo aos mandatos do PS.

“Significativo” é também como a vereadora do Executivo PSD/CDS/IL designa o reforço do sistema de CCTV durante o primeiro mandato de Moedas: “Pusemos no terreno cerca de 100 câmaras, entre Cais do Sodré, Ribeira das Naus, Miradouro de Santa Catarina”.

Do protocolo com a PSP para 250 câmaras, cerca de metade foram instaladas entre 2021 e 2025.

“A restante parte está a ser neste momento lançada” e será apresentada em reunião da Câmara Municipal na reunião pública que decorrerá na quinta-feira. “Toda a zona da Baixa Pombalina, Terreiro do Paço fica com câmaras instaladas, não fica com nada por fazer”, afirma Joana Baptista.

Adicionalmente, as esquadras da PSP serão equipadas com tecnologia para visualização das imagens captadas, num investimento de quatro milhões de euros para executar até 2028.

“Não podemos esperar mais” para concretizar os protocolos anteriores, diz Joana Baptista, que, a propósito do anúncio das 500 câmaras feito ao ECO/Local Online, considera que “também é urgente pensarmos no planeamento futuro, que ultrapasse o horizonte deste mandato”.

A vereadora do município lisboeta conta ainda ao ECO/Local Online que a tarefa de reforço da segurança contemplará ainda, ainda este mês, a entrega à PSP de “bodycams”, câmaras portáteis para utilização pelos agentes nos patrulhamentos.