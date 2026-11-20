A conclusão de todos os trabalhos relativos aos dois túneis com que o presidente da Câmara de Lisboa promete acabar com as cheias em Lisboa só deverá ocorrer em 2029, com a construção de uma bacia anti-poluição em Chelas, onde para já a tuneladora continua no subsolo a aguardar o fim de trabalhos arqueológicos no local onde irá emergir. Quanto ao troço que já chegou a Santa Apolónia, e no qual faltam escassas centenas de metros para atingir o Tejo, o empreiteiro responsável pela obra final no túnel de drenagem recebeu a ordem da autarquia para avançar. A informação foi prestada ao ECO/Local Online por Joana Baptista, vereadora com este pelouro.

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O calendário da obra mais atrasada, a do segundo túnel, entre Chelas e Beato, é assim resumido por Joana Baptista: a equipa de arqueologia deverá terminar os trabalhos nas próximas semanas, seguem-se quatro meses para a tuneladora chegar ao poço de chegada e emergir do subsolo. A Câmara lançará a empreitada da bacia anti-poluição e esta será construída, resume Joana Baptista. “Estamos a falar sensivelmente do inverno de 2029. Nunca antes”.

No lado ocidental, em Santa Apolónia, “a obra de execução foi dada nos últimos dias. Em breve irão iniciar-se os trabalhos preparatórios e temos 14 meses à nossa frente em que o metropolitano entre Santa Apolónia e Terreiro do Paço vai estar interdito para as obras de reforço da galeria“, afirma a vereadora lisboeta.

Até ao dia de encerramento efetivo da circulação neste troço da linha azul do metropolitano de Lisboa, que obrigará ao fecho da estação de Santa Apolónia ao longo de mais de um ano, terá de ainda de decorrer um período de três semanas para a comunicação do metropolitano aos passageiros. “Não conseguimos dar, à data de hoje, com rigor, essa data. O que é certo é que por parte do município de Lisboa, a ordem já foi dada”, explica Joana Baptista.

Se no primeiro túnel do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL), do Monsanto ao Tejo em Santa Apolónia, já há um horizonte para inauguração, no segundo túnel continua a aguardar-se o fim dos trabalhos dos arqueólogos na zona de Chelas.

“A situação de arqueologia à data de hoje, aparentemente, está controlada. Temos tido um trabalho incessante com a CCDR e com o Património Cultural”, explica a vereadora independente eleita pelo PSD.

Acerca do trabalho dos arqueólogos, a vereadora diz que “da mesma forma que fizemos uma crítica, agora temos que o louvar”. A arqueologia está “a breves dias” de terminar o seu trabalho, e logo que a missão fique concluída, a autarquia avançará com a ordem de execução, assegura Joana Baptista.

Para terminar o quilómetro de escavação entre o Beato e Chelas – secção onde a tuneladora está “estacionada” numa zona onde o subsolo suporta o seu peso, situação imposta pela descoberta de objetos com valor arqueológico na zona onde a gigante máquina emergirá -, decorrerão quatro meses.

Assim, podendo a escavação ficar concluída já no primeiro trimestre de 2027, a autarquia poderá iniciar um novo procedimento de contratação para a bacia anti-poluição do mesmo modo que a criada em Campolide no troço do túnel originário no Monsanto.

Este atraso no início da construção da bacia anti-poluição em Chelas levou o Executivo a retirar do orçamento do PGDL uma verba de 12 milhões de euros. “Significa que vou ter de lançar o concurso público internacional para a empreitada autónoma para fazer a bacia anti-poluição em Chelas”, admite. Esse trabalho demorará “sensivelmente ano e meio”.

Alvo de críticas pelo vereador do Chega, Bruno Mascarenhas, devido aos atrasos e incógnitas relativas ao investimento, o Executivo defende-se. Joana Baptista explica ao ECO/Local Online os contornos do investimento: “quando se começou esta narrativa do PGDL, esse era um dos encargos da entidade em alta, a AdTA [Águas do Tejo Atlântico]. A ADTA ia fazer essa bacia anti-poluição. A dada altura, comunicou à câmara que deixou de fazer sentido para eles e, portanto, deixou de estar integrada no plano de investimentos. Ora, o município de Lisboa tem que assumir essa responsabilidade”.