A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) manifestou-se contra a proposta do Governo sobre o aumento dos vencimentos dos polícias em 2027, apesar de considerar que houve “uma evolução” em relação ao apresentado inicialmente pela tutela.

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Os sindicatos da PSP e associações da socioprofissionais da GNR estão desde a manhã reunidos com o ministro da Administração Interna e a secretária de Estado da Administração Pública sobre a proposta de reestruturação do estatuto remuneratório e de valorização das carreiras das forças de segurança.

A ASPP foi o primeiro sindicato a sair da reunião com Luís Neves e Marisa Garrido por não concordar com a proposta, permanecendo ainda na reunião os restantes sindicatos da PSP e associações da GNR.

O presidente da ASPP, Paulo Santos, disse à Lusa que o Governo apresentou “uma melhoria” face à primeira proposta ao deixar cair a integração do suplemento de risco no salário base e propor o aumento de 52 euros em 2027.

Paulo Santos especificou que a proposta do Governo passa pela subida de um nível remuneratório em janeiro de 27 e outro nível remuneratório em janeiro de 2028, mantendo as propostas dos suplementos de turno, comando, residência e serviços especiais.

O presidente do maior sindicato da PSP frisou que a ASPP/PSP concorda com os suplementos, mas defendeu que em janeiro os polícias devem subir dois índices remuneratórios, ou seja, ter um aumento de 104 euros.

“O acordo de 2024 foi assinado com o propósito de melhorar as tabelas remuneratórias dos polícias e aguardámos dois anos e quatro meses por uma proposta do Governo. Tivemos muita paciência, muita responsabilidade, muita seriedade. Apresentámos uma proposta inicial que foi totalmente ignorada pelo Governo”, disse.

O sindicalista indicou que a secretária de Estado da Administração Pública referiu na reunião que o Governo não tem condições para dar aos polícias “dois níveis remuneratórios em janeiro de 2027”.

“Percebemos que o Governo tentou esforçar-se, só que aquilo que apresenta não vai ao encontro daquilo que é o nosso limite e nem daquilo que são as necessidades dos policias”, afirmou ainda.

O MAI tem em curso um processo negocial com os sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR que inclui alterações aos estatutos profissionais, carreiras, sistema remuneratório e suplementos.

Segundo a ASPP, o Governo tem a intenção de chegar ainda hoje a um acordo com os restantes sindicatos da PSP e associações da GNR.