Mais de metade (54,4%) dos portugueses entre os 16 e os 74 anos utilizam ferramentas de inteligência artificial (IA), um aumento de 17 pontos percentuais face a 2025, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira.

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A utilização destas ferramentas é sobretudo motivada por razões pessoais, com 50,2% da população a recorrer à IA para este efeito. Ainda assim, a adoção também ganha expressão no contexto profissional: 30,7% dos inquiridos utilizam estas tecnologias para fins relacionados com o trabalho, mais 10,8 pontos percentuais do que no ano passado.

Já no âmbito da educação formal, a utilização de ferramentas de IA abrange 17,8% da população, um crescimento de 3,3 pontos percentuais em termos homólogos.

Os dados do Inquérito à utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação de 2026 mostram também uma evolução das competências digitais da população. 62,3% dos residentes entre os 16 e os 74 anos têm competências digitais básicas ou superiores, mais 3,1 pontos percentuais do que em 2025.

No que diz respeito à utilização da internet, 91,3% da população nesta faixa etária acedeu à rede nos três meses anteriores à realização do inquérito. Um aumento de 1,8 pontos percentuais face ao ano anterior.

Em relação às competências digitais, 62,3% dos residentes em Portugal entre os 16 e os 74 anos apresentam níveis básicos ou superiores, mais 3,1 pontos percentuais do que em 2025. No entanto, os dados mais recentes disponíveis para a União Europeia, relativos a 2025, mostram que Portugal ainda fica 1,2 pontos percentuais abaixo da média comunitária neste indicador.

A nível regional, a Grande Lisboa apresenta a maior proporção de pessoas com competências digitais básicas ou superiores, com 73,5%, seguida da Península de Setúbal (69,8%) e do Algarve (63,1%). No extremo oposto está a Região Autónoma da Madeira, onde esta percentagem se fica pelos 52,6%.

Empresas também aceleram adoção de IA, que chega a 19,6%

A utilização de IA pelas empresas em Portugal também está a aumentar, tendo atingido 19,6% em 2026, mais 8,1 pontos percentuais face ao ano anterior, revelam os dados do INE. Entre as organizações que recorrem a estas tecnologias, a análise de linguagem escrita é a aplicação mais comum, utilizada por 62,2%.

A aposta das empresas na digitalização estende-se também aos serviços de computação em nuvem. Em 2026, 45,1% das empresas compram estes serviços, um aumento de 6,4 pontos percentuais face a 2025. Mais de metade (54,3%) utilizam também software empresarial.

O acesso à internet para fins profissionais está praticamente generalizado, abrangendo 99,1% das empresas, mais 0,3 pontos percentuais do que no ano passado. Ainda assim, apenas 52% do pessoal ao serviço dispõe de acesso à internet para fins profissionais, uma subida de 0,9 pontos percentuais.

No que diz respeito à presença digital, 65,3% das empresas têm um website próprio ou do grupo, mais 2,4 pontos percentuais do que em 2025. A mesma proporção utiliza meios digitais de comunicação, como as redes sociais, o que representa um crescimento de 1,5 pontos percentuais.

Já no campo das competências e da segurança digital, 21,3% das empresas têm especialistas em tecnologias da informação e da comunicação (TIC) ao seu serviço, enquanto 96,8% utilizam pelo menos uma medida de segurança informática.

No comércio eletrónico, os dados mais recentes, relativos a 2025, mostram que as vendas através destes canais representaram 22,2% do volume de negócios das empresas, o equivalente a cerca de 92,9 mil milhões de euros.