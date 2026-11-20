As funções da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vão terminar já no final do ano, com a apresentação do último relatório. A Recuperar Portugal pretende antecipar a entrega do relatório final do PRR até final de novembro e a CNA tem 30 dias para entregar o seu parecer, momento a partir do qual cessa funções. o relatório da Comissão independente liderada por Pedro Dominguinhos estava previsto para abril.

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“O decreto-lei publicado a 29 de outubro define esse prazo e cria um novo instrumento, o relatório final do PRR, da responsabilidade da Recuperar Portugal. A pedido da CNA, reunimos com o Governo, que nos transmitiu que prevê entregar esse documento no final de novembro. A CNA terá depois 30 dias consecutivos para emitir o parecer e extinguir-se-á após. A cumprir-se este calendário, a CNA terminará a sua missão no final de dezembro de 2026“, avança Pedro Dominguinhos, em entrevista ao Expresso, reconhecendo que esta alteração “vem criar uma pressão muito significativa em termos de tempo” já que ainda estão a “recolher informação sobre os resultados”.

“Não teremos o tempo de reflexão que consideramos adequado. Já recebemos informação de dezenas de entidades e continuamos a solicitar dados às restantes. Publicaremos o relatório com a informação disponível, mas não conseguimos antecipar o seu grau de profundidade. Se não conseguirmos recolher todos os dados, o relatório ficará menos rico”, reconheceu recusando-se a responder se a antecipação da extinção é uma forma de evitar que a CNA contrarie a versão oficial sobre o PRR. “Não existe qualquer utilidade em qualquer confronto institucional”, concluiu.