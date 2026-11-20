O ministro das Finanças disse esta sexta-feira que as propostas socialistas para o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) causariam um défice entre 0,3% e 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB).

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“Com as medidas do Partido Socialista regressa o défice orçamental no próximo ano. Os números são entre 0,3% e 0,7% de défice em 2027″, referiu Joaquim Miranda Sarmento em resposta aos jornalistas durante a 9.ª edição do Grande Encontro Banca do Futuro, que decorre hoje em Lisboa.

Miranda Sarmento fala de regresso ao défice orçamental, uma vez que o esperado para este ano é um excedente de 0,1% do PIB.

O governante já tinha acusado Chega e o PS de criarem um “bloco fatal” e “um proto-governo” nas votações do OE2027 e de estarem “totalmente empenhados que país tenha défice” no próximo ano.

“É o governo do bloco fatal”, afirmou esta sexta-feira Joaquim Miranda Sarmento, referindo-se ao Chega e ao PS, no arranque do terceiro dia de debate na especialidade da proposta do OE2027.

Para o Governo, os dois partidos juntaram-se “para fazer tudo ao contrário daquilo que deve ser feito”, levando à formação “de um proto-governo na Assembleia da República”, em que “o PS trabalha” e apresenta propostas e “depois o Chega decide”.

O ministro das Finanças acusou ainda PS e Chega de estarem “totalmente empenhados que o país tenha défice em 2027”, afirmando que os socialistas “previram e esperavam um défice orçamental em 2025”, bem como este ano “e falharam redondamente”.

O secretário-geral do PS afirmou esta sexta-feira que “todas as propostas que o PS apresentou são sustentáveis do ponto de vista orçamental, do ponto de vista financeiro, e não vale a pena ao primeiro-ministro querer atirar-se ao penálti”.

Na quinta-feira, a proposta do PS para isentar de IVA um cabaz alimentar de bens essenciais em 2027 foi aprovada com o apoio do Chega, implicando a revogação de benefícios de IRS para proprietários de casas arrendadas até 2.300 euros.

O Governo fica obrigado a definir no próximo ano “um conjunto de bens alimentares essenciais a sujeitar a uma taxa de IVA de 0%, a aplicar entre 01 de janeiro e 31 de março de 2027” e, como contrapartida, revogavam-se os benefícios fiscais de IRS criadas pelo Governo para os proprietários de casas arrendadas até 2.300 euros, abrangidas pelo conceito de “renda moderada”.