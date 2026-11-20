O chanceler alemão, Friedrich Merz, instou esta sexta-feira o Irão a abrir o estreito de Ormuz à navegação de forma segura e a abandonar, de forma verificável, o seu programa nuclear para alcançar a paz no Médio Oriente.

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Em declarações à imprensa em Berlim, com o emir do Qatar, o xeque Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, Merz afirmou que abordaram na sua reunião desta sexta-feira as iniciativas diplomáticas para pôr fim à guerra no golfo Pérsico.

O chanceler elogiou “o enorme e valioso” trabalho de mediação que o Qatar tem vindo a realizar nesse sentido e condenou, “nos termos mais veementes”, os ataques iranianos ao país e a outras nações árabes.

“Ainda é possível uma solução diplomática e é indispensável para que a calma regresse à região e para que as pessoas no Qatar possam voltar a viver em segurança”, sublinhou.

Por outro lado, defendeu que a resolução do conflito é também necessária à Alemanha, que precisa de um fornecimento acessível e fiável de energia. “Dois pontos são decisivos: é necessária uma abertura duradoura e segura do estreito de Ormuz, e Teerão deve suspender de forma verificável o seu programa nuclear“, disse Merz, numa mensagem dirigida ao Irão.

O chefe do Governo alemão informou também o homólogo qatari sobre os resultados da cimeira da chamada “Coligação da Boa Vontade”, realizada na quinta-feira em Berlim, e observou que a guerra na Ucrânia não afeta apenas a Europa; as suas consequências no mar Negro põem em risco a segurança alimentar a nível global.

Por sua vez, o emir do Qatar salientou, em relação à situação no Médio Oriente, a importância de se respeitar a soberania dos Estados e pediu que os esforços diplomáticos se centrem numa redução do conflito.

Referindo-se à situação na Faixa de Gaza, destacou a importância de garantir proteção aos civis, de modo a que a ajuda humanitária necessária possa chegar até eles. “Estamos convencidos de que uma paz duradoura só é possível com soluções políticas”, afirmou.