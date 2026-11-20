A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, já assinou mais de 50 despachos de nomeação ou recondução de dirigentes da Saúde, desde que assumiu o mandato em abril de 2024. Segundo o Diário de Notícias, a maioria das substituições é para mudar em pleno todos os elementos dos conselho de administração ou da direção de organismos centrais e de institutos públicos. A governante só não mudou 12 administrações, com médicos e administradores a criticarem o que chamam de “escolhas partidárias”. Reconhecem que a “prática não é nova”, mas que tem “agravado” e pedem mudanças.

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O tema das substituições volta a estar em destaque depois de Ana Paula Martins ter demitido na semana passada dois conselhos de administração que ela própria já tinha nomeado, um deles apenas há seis meses. Numa reação a estas mexidas, o bastonário dos médicos diz ao DN que a Saúde tem sido “usada para colocar pessoas que perderam eleições e apenas com critérios de partidarismo e amiguismo”, criticando a CreSap, que “deu aval às nomeações todas”.

O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) defende que é preciso legislar sobre o tema. “Os partidos têm de chegar a um consenso e aprovar uma lei que garanta que os dirigentes escolhidos cumprem um mínimo de requisitos para estarem à frente de um organismo da Saúde”, diz ao DN. Já a vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), Joana Bordalo e Sá, lança críticas à “opacidade dos critérios” que têm levado às escolhas e às substituições deste ministério. “Os casos que levaram agora às demissões no Algarve e em Aveiro, duas nomeações de Ana Paula Martins, deixam o SNS em fragilidade total, devido à falta de confiança em quem dirige as instituições, precisamente porque os processos de escolha foram opacos e sem transparência”.