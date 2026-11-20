O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, defende que o Banco Português de Fomento (BPF) se assuma como “um verdadeiro banco de desenvolvimento, capaz de disponibilizar garantias, capital, dívida e fundos de investimento” e não seja apenas um banco de garantias.

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“Queremos um Banco Português de Fomento que não seja apenas um banco de garantias. Queremos um verdadeiro banco de desenvolvimento, capaz de disponibilizar garantias, capital, dívida e fundos de investimento. Um banco que partilhe riscos com o setor privado e que consiga mobilizar, por cada euro público, muitos outros euros de investimento“, defendeu Manuel Castro Almeida, na 4.ª edição das Conversas com Fomento, no Fórum Braga.

O ministro realçou que “não se trata de substituir os bancos comerciais, os fundos privados ou os investidores. Trata-se de trabalhar com eles, corrigindo falhas de mercado e abrindo oportunidades que, de outra forma, poderiam ficar por concretizar”.

Castro Almeida acrescentou ainda que “vivemos um momento em que Portugal tem de fazer escolhas claras sobre o seu modelo de crescimento. Não basta crescer durante alguns anos, nem podemos contentar-nos com bons indicadores conjunturais”.

Para o governante é preciso “construir uma economia capaz de produzir mais valor, de competir nos mercados internacionais e de pagar melhores salários”. “É por isso que o Governo colocou a produtividade e as exportações no centro da sua estratégia económica.

O ministro defende que “Portugal tem uma extraordinária capacidade empreendedora. Temos empresas inovadoras, industriais e tecnológicas, capazes de desenvolver produtos e serviços de qualidade mundial”, mas “muitas delas continuam demasiado pequenas para financiar novos investimentos, desenvolver investigação própria, atrair quadros altamente qualificados ou entrar em mercados mais exigentes”.

“Não podemos aceitar que boas empresas fiquem limitadas pela sua dimensão. Precisamos de as ajudar a crescer, a cooperar, a consolidar-se quando isso fizer sentido e a assumir projetos com ambição internacional”, argumenta, salvaguardando que os instrumentos públicos de apoio devem dar prioridade à “economia que investe, que inova, que aumenta a produtividade, que exporta e que cria valor acrescentado em Portugal”.

"Uma política económica não deve limitar-se a distribuir financiamento. Deve ter critérios, escolhas e resultados. Deve perguntar que investimento ajuda verdadeiramente a transformar a nossa estrutura produtiva e que empresas têm condições para multiplicar os recursos que lhes são confiados. O Banco Português de Fomento tem, neste contexto, uma responsabilidade importante.”

O ministro defende, assim, que o Banco Português de Fomento deve ser um dos instrumentos centrais desta transformação. “Não será avaliado apenas pelos milhões que disponibiliza, mas pelas empresas que ajuda a crescer, pelos investimentos que ajuda a concretizar e pelo valor que ajuda a criar. É essa a ambição do Governo. E é esse o compromisso que queremos traduzir em resultados”, concluiu.