Ministro das Finanças celebra subida do rating pela Moody’s. “Mais uma grande vitória de Portugal”
Miranda Sarmento sublinha melhoria do rating apesar da "difícil situação internacional". "É essa credibilidade que importa preservar”, refere, numa crítica às alterações da oposição ao Orçamento.
O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sublinha que a subida do rating por parte da Moody’s é “mais uma grande vitória de Portugal” e “uma grande afirmação da nossa credibilidade externa, pese embora a difícil situação internacional”. “É essa credibilidade que importa preservar”, alerta.
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Esta sexta-feira, a agência norte-americana subiu o rating de Portugal de ‘A3’ para A2, com perspetiva (outlook) estável, justificando esta decisão, entre outros fatores, com a “maior confiança” na descida do peso da dívida e num crescimento económico “robusto”. Desde novembro de 2023 que não mexia na notação da dívida soberana.
Em comunicado, a tutela vê nesta decisão “um reconhecimento da trajetória das finanças públicas portuguesas”, sublinhando que a redução do peso da dívida pública no PIB e a disciplina orçamental reforçam a confiança dos investidores e a “capacidade do país para responder a choques externos”.
Depois de três dias de votações do Orçamento do Estado para 2027 na especialidade, em que PS e Chega já se juntaram para aprovar várias medidas à revelia do Executivo, como o IVA Zero ou a revogação dos benefícios fiscais para as rendas moderadas, o ministro avisou que “quem se junta para aprovar medidas avulsas que desvirtuam [o documento] deve explicar aos portugueses como tenciona pagá-las e como garante o equilíbrio das contas públicas”.
“O Governo está empenhado em manter este rumo: equilíbrio orçamental e redução da dívida pública, adotando em simultâneo reformas e medidas que aumentem a produtividade e competitividade da economia portuguesa, permitindo atingir mais crescimento e exportações”, acrescenta o ministro das Finanças.
Montenegro fala num “hábito” que é “mesmo muito difícil”
Também o primeiro-ministro já reagiu à decisão da agência de rating norte-americana, contextualizando que “o que se tornou um hábito, (…) é muito difícil, mas mesmo muito difícil” de alcançar. “Estamos paulatinamente a chegar àquele que é o topo da confiança que o sistema financeiro internacional atribui a um país”, destacou Luís Montenegro.
Durante uma intervenção num comício da AD em Oliveira de Frades, o chefe do Governo lembrou que estas decisões vão permitir ao país financiar-se “a um preço mais baixo” e, com isso, “libertar mais recursos para poder cumprir as políticas sociais, valorizar o SNS, o sistema de educação, construir mais estradas ou baixar os impostos”. “O que permite que nós façamos tudo isto em simultâneo é sermos credíveis, fiáveis, confiáveis”, completou.
Isto acontece “no final de mais um ano muito exigente”, enumerando como exemplos o comboio de tempestades e o aumento do preço dos combustíveis. Deixou ainda críticas a entidades e personalidades que diziam que o Governo não conseguiria alcançar as metas definidas no último Orçamento. “Apesar de tudo isso, vamos chegar ao fim do ano — já todos o reconhecem — com o crescimento económico igual àquele que tínhamos no Orçamento há um ano e com mais um superávit”, atirou Montenegro.
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