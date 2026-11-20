O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sublinha que a subida do rating por parte da Moody’s é “mais uma grande vitória de Portugal” e “uma grande afirmação da nossa credibilidade externa, pese embora a difícil situação internacional”. “É essa credibilidade que importa preservar”, alerta.

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Esta sexta-feira, a agência norte-americana subiu o rating de Portugal de ‘A3’ para A2, com perspetiva (outlook) estável, justificando esta decisão, entre outros fatores, com a “maior confiança” na descida do peso da dívida e num crescimento económico “robusto”. Desde novembro de 2023 que não mexia na notação da dívida soberana.

Em comunicado, a tutela vê nesta decisão “um reconhecimento da trajetória das finanças públicas portuguesas”, sublinhando que a redução do peso da dívida pública no PIB e a disciplina orçamental reforçam a confiança dos investidores e a “capacidade do país para responder a choques externos”.

Depois de três dias de votações do Orçamento do Estado para 2027 na especialidade, em que PS e Chega já se juntaram para aprovar várias medidas à revelia do Executivo, como o IVA Zero ou a revogação dos benefícios fiscais para as rendas moderadas, o ministro avisou que “quem se junta para aprovar medidas avulsas que desvirtuam [o documento] deve explicar aos portugueses como tenciona pagá-las e como garante o equilíbrio das contas públicas”.

“O Governo está empenhado em manter este rumo: equilíbrio orçamental e redução da dívida pública, adotando em simultâneo reformas e medidas que aumentem a produtividade e competitividade da economia portuguesa, permitindo atingir mais crescimento e exportações”, acrescenta o ministro das Finanças.

Montenegro fala num “hábito” que é “mesmo muito difícil”

Também o primeiro-ministro já reagiu à decisão da agência de rating norte-americana, contextualizando que “o que se tornou um hábito, (…) é muito difícil, mas mesmo muito difícil” de alcançar. “Estamos paulatinamente a chegar àquele que é o topo da confiança que o sistema financeiro internacional atribui a um país”, destacou Luís Montenegro.

Durante uma intervenção num comício da AD em Oliveira de Frades, o chefe do Governo lembrou que estas decisões vão permitir ao país financiar-se “a um preço mais baixo” e, com isso, “libertar mais recursos para poder cumprir as políticas sociais, valorizar o SNS, o sistema de educação, construir mais estradas ou baixar os impostos”. “O que permite que nós façamos tudo isto em simultâneo é sermos credíveis, fiáveis, confiáveis”, completou.

Isto acontece “no final de mais um ano muito exigente”, enumerando como exemplos o comboio de tempestades e o aumento do preço dos combustíveis. Deixou ainda críticas a entidades e personalidades que diziam que o Governo não conseguiria alcançar as metas definidas no último Orçamento. “Apesar de tudo isso, vamos chegar ao fim do ano — já todos o reconhecem — com o crescimento económico igual àquele que tínhamos no Orçamento há um ano e com mais um superávit”, atirou Montenegro.