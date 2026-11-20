A Moody’s subiu o rating de Portugal de ‘A3’ para A2, com perspetiva (outlook) estável. Desde novembro de 2023 que a agência norte-americana não mexia na notação da dívida soberana.

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A agência de rating justifica a subida pela “maior confiança de que Portugal conseguirá manter políticas que favorecem a continuação da descida do peso da dívida e um crescimento económico robusto”, mesmo num quadro político interno “mais fragmentado”.

Para o otimismo da Moody’s contribuem as reformas do Plano de Recuperação e Resiliência (PPR), assim como as reformas da política migratória, “que equilibram a entrada contínua de migrantes qualificados com as limitações de capacidade em áreas como a habitação”.

Já a perspetiva estável “reflete o equilíbrio entre duas possibilidades”. Se, por um lado, a agência considera que “o peso da dívida pública pode descer mais depressa do que o esperado”, por outro, os indicadores de sustentabilidade do serviço da dívida de Portugal “podem enfraquecer de forma mais significativa devido ao aumento dos custos de financiamento”.

"Reflete também o equilíbrio entre a perspetiva de um crescimento mais dinâmico do que antecipamos atualmente e o risco de os constrangimentos estruturais, como a escassez de habitação, se tornarem mais limitativos.”

A Moody’s aponta que o peso da dívida deverá descer de 89,2% do PIB em 2025 para 84,3% no final de 2027 e para menos de 80% do PIB até 2029. É uma melhoria face às previsões de maio.

Na última revisão, em maio, a Moody’s apontava que a dívida pública devia descer para 82% do PIB no final da década, face aos 89,7% registados no ano passado. Até 2030, a agência antecipava um crescimento do PIB real português na ordem dos 2% e uma “desaceleração temporária” para 1,6% este ano.

Para 2026, esperava um défice orçamental de 0,4% do PIB e um novo saldo negativo no próximo ano, de 0,5% do PIB.

Esta é a última avaliação agendada para a dívida portuguesa este ano, depois de na sexta-feira passada, a agência de notação DBRS ter confirmado o ‘rating’ de Portugal em ‘A’ elevado, com tendência positiva.

Em setembro, a Fitch subiu o rating de ‘A’ para ‘A+’. Com a subida, a perspetiva (outlook) desceu de positiva para estável.

No final de agosto, a Standard & Poor’s (S&P) decidiu manter na categoria “A+” a notação atribuída à dívida pública portuguesa, bem como a perspetiva “positiva”, decisão que ia ao encontro do esperado pelos economistas.

Em reação, o ministro das Finanças já veio celebrar esta decisão da Moody’s como “mais uma grande vitória de Portugal”, apesar da “difícil situação internacional”. “É essa credibilidade que importa preservar”, referiu Miranda Sarmento, numa crítica às alterações ao Orçamento do Estado que já foram aprovadas pela oposição no Parlamento.