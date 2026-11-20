O jornalista de televisão Carlos Quílez (Barcelona, 1966) acaba de publicar pela editora Fondo de Cultura Económica (FCE) o seu décimo quarto romance, um «true crime» sobre as andanças criminosas de José Rodríguez Salvador, conhecido como o violador do Vale de Hebron, autor de mais de 100 violações durante a década de 90 em Barcelona.

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Segundo Quílez, «recriei a história de um monstro, um predador sexual incontrolável que manteve juízes e polícias em suspenso durante meses, gerando um pânico social nunca antes visto em Barcelona».

Este romance, escrito a partir da mais pura essência jornalística, decorre desde o dia da primeira violação até ao fim do criminoso, uma jornada que se prolongou por mais de duas décadas. «Foram vinte e cinco anos que mudaram tudo: o jornalismo, a justiça, a polícia, a sociedade…», acrescenta Quílez, que coordena a secção de notícias de acontecimentos no programa «Y ahora Sonsoles», da Antena 3, e apresenta o programa de «true crime» «#CASO», que agora pode ser visto em várias plataformas televisivas após a sua passagem pela SextaTV.

Na trama, cruzam-se o psicopata, um polícia democrata por imperativo legal, uma juíza corajosa mas atormentada, o pai de uma das vítimas (um homem que, desde então, vive como se estivesse morto) e um jornalista alcoólico refugiado na sua profissão (a quem acontecem coisas e surgem dilemas éticos que, na altura, abalaram Quílez enquanto investigava aquelas violações para a Cadena SER).

Para o autor, este romance baseado em factos reais é muito mais do que um romance policial. «Não olhes para mim» levanta um debate entre a justiça e a vingança, entre as emoções e a razão. O que faria se um violador agredisse a sua filha e, um dia, se visse cara a cara com ele? Esse dilema e a transformação perversa desta profissão, que já teve início naqueles anos 90, são outros ingredientes que vão além do enredo desta terrível história criminal, embora o caso de Rodríguez Salvador seja o mais inquietante que me coube cobrir como jornalista da «vida criminosa» nestes já 40 anos de carreira. É, sem dúvida, o meu romance mais duro e ousado», afirmou. O romance pode ser encontrado em livrarias e plataformas.