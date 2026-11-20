O Ediclube é o maior anunciante no acumulado dos primeiros dez meses, seguido pelo Modelo Continente e Unilever-Fima. Dentsu e VML lideram nas agências.

Após o Ediclube assumir a liderança durante o mês de setembro, a Nestlé dispara da quinta posição para o topo da tabela. A preços de tabela, ou seja, sem os descontos negociados com os meios, a empresa investiu 87 milhões de euros em publicidade no mês de outubro.

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Na segunda posição surge então o Ediclube, com 60,1 milhões, e a fechar o pódio está o Modelo Continente, com 51,5 milhões.

Lidl, Meo, McDonald’s Portugal, Nos, L’Oréal Portugal, EDP e Santa Casa da Misericórdia são as restantes marcas que figuram no ranking dos 10 maiores anunciantes, elaborado mensalmente pela MediaMonitor.

Nas agências de meios, e também a preços de tabela, a Wavemaker sobe da quinta posição para o topo da tabela, com 212,2 milhões de euros. A Arena sobe da quarta para a segunda posição, com 178,9 milhões de euros. A Initiative desce uma posição, fechando agora o pódio, com 152,4 milhões de euros.

Dentsu Media, OMD, Mindshare, Havas Media, Starcom MediaVest Group, Zenith e Universal McCann completam o ranking das 10 agências que movimentaram maior investimento no último mês.

Nas agências criativas, a Fuel troca de lugar com a VML, para liderar o mês. A fechar o pódio surge em outubro O Escritório, que passa da décima primeira para a terceira posição.

Nossa, Publicis, Havas Worldwide, BBDO, Uzina, Bar Ogilvy e Open-I encerram o ranking das 10 maiores agências do mês.

O Ediclube (que opera marcas como a Galeria.pt e o Reader’s Digest) mantém-se o maior anunciante no acumulado dos primeiros dez meses de 2026, seguido pelo Modelo Continente e pela Unilever-Fima. Dentsu Media, Arena e Initiative lideram nas agências de meios e VML, Fuel e Publicis ocupam as primeiras três posições nas agências criativas.