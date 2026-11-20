Entre dois parques infantis, onde várias crianças riem, correm e trepam nas suas brincadeiras, ergue-se o que parece uma grua sui generis, de um verde forte, a emoldurar três blocos de cimento também curiosos na sua forma. A estrutura não é, de facto, comum: a “grua” trata-se, na verdade, de uma impressora de casas a três dimensões e os blocos são paredes impressas com esta tecnologia.

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Este cenário atípico encontra-se num recanto da chamada Zona Verde, a área da Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP) que acolhe pavilhões de empresas e de entretenimento, abertos à sociedade civil. Nesta que é a 31.ª edição, e que decorre em Antália, na Turquia, o espaço escolhido para a Zona Verde faz jus ao nome: os vários pavilhões espalham-se por entre zonas ajardinadas, parques infantis e lagos.

De volta ao recanto, ao lado da impressora 3D está Erdi Demirci, engenheiro de projeto da portuguesa Cimpor. Esta demonstração foi erguida pela cimenteira em parceria com a sua antiga acionista, a turca Oyak Çimento, e a TCC Group Holdings, que tem participação em ambas. O engenheiro descreve esta tecnologia com uma única palavra: “simples”. E é por isso que acredita que vai proliferar. “As pequenas impressoras 3D não eram comuns há cinco anos. Agora, toda a gente sabe como funcionar com elas. Esta [tecnologia] é um paralelo”, indica.





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Os três blocos exibidos neste recanto não foram impressos aqui: vieram de outra cidade turca, Hatay, que foi devastada por um terramoto de 6,4 na escala de Richter em 2023. É lá que a Oyak está a fazer um projeto de cariz social, construindo 16 casas e uma biblioteca, usando esta tecnologia para construir e os escombros como matéria prima. Duas das casas já estão construídas, e as paredes agora “emprestadas” a Antália vieram também de Hatay, onde os trabalhos de construção continuam.

"As pequenas impressoras 3D não eram comuns há cinco anos. Agora, toda a gente sabe como funcionar com elas. Esta [tecnologia] é um paralelo.” Erdi Demirci Engenheiro de projeto da Cimpor

Na COP, além desta instalação, o trio de construtoras tem um espaço com 100 metros quadrados num dos pavilhões, onde os visitantes podem colocar uns óculos de realidade aumentada para ver como vai ficar o interior das casas que estão a ser construídas em Hatay.

É neste espaço que o diretor de Recuperação de Recursos e Ambiente da Oyak Cement, Galip Tekiner, tem estado presente desde o primeiro dia da cimeira, pronto para esclarecer as dúvidas dos visitantes. Por esta altura, os colegas já lhe chamam “estrela da COP”, uma alcunha que este acolhe em tom de brincadeira. Diz já ter recebido representantes de outras empresas, por vezes suas concorrentes, governantes e até voluntários e observadores que chegam da Zona Azul, a área onde se centram as negociações climáticas. Ausentou-se apenas para participar nalguns painéis.

O diretor da Oyak é entusiasta sobre o tema e aponta vários benefícios deste tipo de construção. Começa pelo tempo de construção, que pode ser tão curto como três dias. Depois, tanto o custo como as emissões podem ser metade do que é comum na construção típica. Por fim, em termos de durabilidade e segurança, Tekiner garante que não existe diferença face às casas comuns, embora a primeira questão só se vá perceber realmente com mais experiência.

O responsável da Oyak apresenta a tecnologia de impressão 3D para a construção como “um novo modelo de negócio” que gostava de escalar e diz ter condições para tal. O principal obstáculo de momento na Turquia é a regulação, que ainda não está preparada para licenciar este tipo de construção, e que é um problema comum também noutras localizações da Europa, indica. No mercado português, informa Erdi Demirci, não uma regulamentação específica mas a já existente permite construir desta forma, embora às vezes sejam necessárias aprovações especiais.

Em Portugal, a Cimpor tem para já três projetos concluídos, dinamizados pela Havelar by Cimpor. Na Póvoa do Varzim, a construtora tem um projeto para a construção de 32 habitações, no âmbito de uma iniciativa de habitação social, que pretende responder a necessidades de alojamento temporário e de realojamento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Em Matosinhos, a Cimpor é autora do ReCircular Lab, no Ecocentro de Perafita, dedicado à reutilização e valorização de resíduos, com aproximadamente 500 metros quadrados. Finalmente, em Vila do Conde, ergueu a primeira moradia erguida com impressão 3D em Portugal.

Descarbonizar sem disparar o preço das casas

Nem só de impressoras 3D é feita a transição verde do setor da construção, que é um dos mais poluentes. Mais de um terço das emissões mundiais de dióxido de carbono (37%) estão associadas ao setor dos edifícios e da construção, incluindo as emissões operacionais e as incorporadas nos materiais e processos construtivos, de acordo com dados de maio da Aliança Global para Edifícios e Construção, vinculada ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

Tekiner explica que existem outras soluções que estão a ser trabalhadas pela Oyak. O processo de fabrico de cimento tem como principal “ingrediente” o calcário. As adaptações começam logo aqui: pode acrescentar-se uma certa quantidade de cinza com o objetivo de reduzir a necessidade de calor térmico. Depois, o calcário é aquecido, geralmente com o auxílio de combustíveis fósseis. A alternativa mais imediata para esta função é a biomassa ou outros compostos resultantes de resíduos sólidos. Contudo, esta substituição não é automática: implica ajustes nos equipamentos de produção, logo, pede investimento.

“Não podemos refletir todo o custo no consumidor”, defende o responsável da Oyak, garantindo que a construção pode manter-se nos mesmos níveis de preço enquanto descarboniza desta forma. A única solução de descarbonização que teria um impacto relevante nos custos da atividade é a captura de carbono, e é por isso que não é, para já, uma aposta. Conta que seja mais exequível a partir de 2030.

A jornalista viajou para Antália a convite da Agência para o Clima.