A Omnicom Media, a Publicis Groupe e a WPP Media são os grupos “líderes” em serviços de gestão de meios, segundo a edição do quarto trimestre de 2026 do relatório “The Forrester Wave: Media Management Services”. A Dentsu e a Havas Media Network, que também estão presentes em Portugal, lideram os grupos com “forte desempenho”, segundo a Digiday.

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A maior surpresa para Jay Pattisall, analista da Forrester e principal autor do relatório, foi a crescente homogeneidade entre os maiores grupos. “Esperava mais diferenciação no mercado em resultado das consolidações e aquisições”, disse à Digiday, referindo-se a operações como a compra da IPG pela Omnicom e e as várias aquisições tecnológicas da Publicis. “Fora da escala e da dimensão, as diferenças são muito mais subtis”, apontou.

O relatório avaliou 12 grupos em 19 critérios e os três líderes destacam-se em áreas diferentes. A Omnicom teve a pontuação mais alta em “oferta atual”, com 3,8 em 5, segundo a Digiday. A Forrester atribui este resultado ao facto de o grupo ser o maior comprador de meios nos EUA e a nível mundial. Em comunicado, a Omnicom diz ter obtido a nota máxima em sete critérios. Quatro dos 13 dentro da categoria de “oferta atual” — ciência de dados e de marketing, commerce media, compra de meios e principal media buying — e os outros três dos seis na categoria de “estratégia” — inovação, ecossistema de parceiros e global delivery strategy .

A WPP Media diz, em comunicado, ter obtido a nota máxima em três critérios — estratégia de comunicação, implementação de tecnologia e soluções, e compra de meios. Segundo a MediaPost, a Forrester aponta, no entanto, que o grupo tem perdido clientes acima da média. Para Jay Pattisall, as capacidades da WPP “no mercado de meios superam a perceção que o mercado tem delas”, disse à Digiday. Atribui essa diferença ao facto de Wall Street continuar a penalizar o grupo pelos erros da gestão anterior.

Já a Publicis teve a média mais alta em estratégia, com 4,4 em 5. A Forrester destaca a compra de meios, a principal media buying e a ciência de dados e de marketing do grupo. “Estes pontos fortes, aliados à impressionante escala de compra de meios, produzem um valor excecional para os clientes”, lê-se no relatório, citado pela Digiday. A Publicis foi, no entanto, o único dos três líderes com a nota mínima (1) em dois critérios — compra de meios agêntica e SEO/AEO. O grupo não comentou o relatório. Segundo a Digiday, foi também o único que recusou participar na recolha de informação e de opiniões de clientes.

Entre os grupos com “forte desempenho”, a Havas Media Network diz, em comunicado, ter obtido a nota máxima em ciência de dados e de marketing, medição e otimização, e conteúdo e criatividade. A Dentsu tem discurso semelahante para inovação, ecossistema de parceiros e serviços de tecnologia e implementação.