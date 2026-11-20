O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, criticou esta sexta-feira a coligação negativa na Assembleia da República para desfazer medidas implementadas pelo Governo na habitação, que já estavam em vigor e a dar resultados. Para o ministro, o país precisa de casas e não de “politiquices”, adiantando que quem toma estas decisões tem de “assumir as suas responsabilidades”. “Estes ziguezagues não são bons para quem quer mais casas”

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“Na sequência daquilo que foram as votações ontem na Assembleia da República, dizer-vos de uma forma muito clara: o país o que precisa é de mais casas. Não precisa de mais impostos, não precisa de mais complicações, não precisa de ziguezagues permanentes, não precisa de incerteza, precisa de certezas”, atirou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, à margem da 4.ª edição Conversas com Fomento, que decorre esta sexta-feira no Fórum Braga.

O país “não precisa de mais complicação, que foi aquilo que assistimos ontem, de uma forma artificial, os partidos, de alguma forma, numa coligação negativa, desfizeram medidas que já estavam em implementação, que são um resultado já, com descidas claras e com mais introdução de casas no mercado”, reforçou Miguel Pinto Luz, acrescentando que é preciso “dizer de uma forma objetiva, que quem toma estas decisões, legítimas, em democracia, mas tem de assumir as suas responsabilidades“.

Pinto Luz disse ainda que “estes ziguezagues não são bons para quem quer ter mais casas. Se quem, à segunda-feira, diz que é preciso ter mais casas e, à terça-feira, desfaz aquilo que aqueles que estão a permitir haver mais casas fazem, então, seguramente, não está a ser honesto com os portugueses e o que está, única e exclusivamente, a fazer é a travar esta necessidade absoluta de ter mais casas”, atirou. “Estes ziguezagues não são bons. Para os empresários, para os portugueses, para os pequenos aforradores, para os inquilinos, para os senhorios, para todos“.

Sem fugir ao que o próprio chamou “o elefante na sala”, Miguel Pinto Luz, ainda na sua intervenção no evento, defendeu que o país não precisa de “politiquices”, numa crítica direta à coligação negativa que revogou o benefício das rendas moderadas.

O governante enumerou, na sua intervenção, as medidas tomadas pelo Executivo na área da habitação, citando desde os apoios através de garantias para o crédito à habitação de jovens, até à isenção de IMT para quem tem menos de 35 anos, os apoios ao arrendamento, aumento da oferta de casas, até aos benefícios fiscais para quem arrenda. “Do lado da fiscalidade fomos o mais agressivo que conheço na habitação”, reconheceu.

“Dizem que andam por aí fundos abutres, mas somos dos países da Europa onde menos de 1% pertencem a fundos. O que existe em Portugal são pequenos aforradores, que não encontram forma mais segura de poupar do que comprar uma segunda casa“, argumentou.

Numa mensagem aos partidos, Pinto Luz defendeu que a habitação é um tema “que nos deve mobilizar a todos. O que temos garantir é que o OE mobilize os recursos necessários”. E o Governo tem procurado aumentar a oferta, através de “apoios diretos a quem arrenda, a quem compra, mais casas públicas e privadas, melhor licenciamento, choque fiscal”.

“São necessários consensos“, disse, acrescentando que não é preciso indecisão, nem quem tenta “contornar as apostas que os outros fazem”.

(Notícia atualizada às 11h20)