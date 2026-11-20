As propinas nas instituições públicas de ensino superior vão manter-se, em 2027/2028, nos valores máximos legalmente fixados para este ano letivo, contrariando a atualização pela inflação prevista pelo Governo. Uma medida que avança devido à aprovação esta sexta-feira da iniciativa do Chega durante a especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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A medida do Chega, que teve ‘luz verde’ durante as votações de alteração do OE2027 na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Públicas (COFAP) abrange licenciaturas, mestrados, doutoramentos e cursos técnicos superiores profissionais. O limite aplica-se a novos alunos e aos que já frequentam os cursos, com a comparação feita para o mesmo ciclo de estudos, regime de frequência e número de créditos inscritos.

O Chega justificou a medida com o peso crescente dos custos de estudar, incluindo alojamento, alimentação e transportes, e com a necessidade de dar maior previsibilidade às famílias. A proposta procura evitar que o custo da frequência do ensino superior aumente no próximo ano letivo, mas não altera os restantes encargos suportados pelos estudantes.

Paralelamente, foi chumbada a proposta do PS que pretendia fixar para, no próximo ano letivo, o valor da propina de 697 euros, prevista para o ano letivo em curso, nas licenciaturas e nos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) das instituições públicas.

A iniciativa socialista estipulava uma regra própria de atualização para os mestrados que sejam necessários para aceder a uma profissão, ou cuja conclusão seja exigida pelas respetivas ordens. Para os restantes mestrados e para os doutoramentos, mantinha-se a determinação de que as propinas devem ter em conta o custo real da formação. A proposta também previa que não exista um limite mínimo para as propinas destes ciclos em 2027/2028.