O grupo espanhol Calidad Pascual, que negoceia uma fusão com a Lactogal para o negócio dos lacticínios, voltou-se para Portugal também na área das águas. A empresa com sede em Burgos assinou um acordo comercial com o grupo português Super Bock para desenvolver o mercado da água engarrafada.

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No âmbito desta parceria ibérica, a espanhola Bezoya (Pascual) e a portuguesa Água das Pedras (Super Bock) criaram uma sociedade conjunta (joint-venture) com o objetivo de quadruplicar as suas vendas em Espanha nos próximos cinco anos.

Impelida por um aumento de consumo da água com gás, a família Pascual — uma das mais proeminentes do setor alimentar e das bebidas em Espanha — pretende investir neste segmento, enquanto decorre o ‘namoro’ entre a Leche Pascual e a lusa Lactogal. Neste caso, escolheu explorar a Água das Pedras, cuja história remonta a 1871 e (ainda) nasce de uma vila termal em Vila Pouca de Aguiar, na região de Trás-os-Montes.

Segundo a informação recolhida pelo jornal El Confidencial, através de fontes internas, a estratégia será a aceleração do negócio da Pedras tanto no retalho moderno como no setor da hotelaria, mas a produção permanecerá em Portugal, na nascente Pedras Salgadas, de forma a preservar a origem do produto. Tudo porque, em 2025, foram comercializados em Espanha 202,7 milhões de litros de água com gás, o que representa um aumento de 14,3%, de acordo com dados da Nielsen.

“A aliança com o Super Bock Group é mais um passo na transformação que estamos a promover na Pascual e responde a uma visão muito clara de onde queremos levar os nossos negócios. Na Bebidas Bezoya, a nossa ambição é construir uma empresa multimarca e multicategoria”, referiu o CEO da Pascual, César Vargas, em declarações ao jornal digital espanhol.

Por sua vez, o grupo de bebidas português encontrou na Pascual um parceiro com “grande capacidade” comercial e “profundo conhecimento” dos canais de distribuição e hotelaria, com quem partilha a vontade de acrescentar valor ao mercado e, simultaneamente, manter o histórico da Pedras diferente: a origem e a gaseificação natural.

Numa publicação na rede social Linkedin, onde se vê uma fotografia de César Vargas e Rui Lopes Ferreira, CEO da Super Bock Group, a Pascual informa que “esta aliança representa um novo passo no nosso compromisso com a inovação, diversificação e criação de valor a longo prazo” e “permite-nos expandir o nosso portefólio com produtos alinhados com as novas tendências de consumo e necessidades de hidratação”.