71% dos consumidores em Espanha tencionam fazer compras durante a Black Friday de 2026, contra os 62% que o fizeram em 2025, de acordo com o estudo «Black Friday 2026: Hábitos de compra, poupança e confiança online», realizado pela Ipsos para a Amazon.

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A empresa salientou que a Black Friday se consolida como uma oportunidade para poupar através do planeamento e da comparação de preços, de forma a tirar o máximo partido das promoções. De facto, mais de metade dos inquiridos (58%) planeia antecipar as suas compras de Natal para aproveitar os descontos da Black Friday.

Mas a poupança não é o único fator que influencia as suas decisões de compra, uma vez que a confiança nas lojas online também desempenha um papel fundamental na hora de comprar, tal como afirmam 40% dos inquiridos.

«A confiança dos clientes é uma prioridade para a Amazon. Por isso, investimos continuamente em tecnologia avançada e em sistemas de Inteligência Artificial que analisam texto, imagens e padrões na loja e na cadeia de abastecimento, e contamos com equipas especializadas que trabalham todos os dias para oferecer uma experiência de compra segura e fiável na loja da Amazon», afirmou Michele de Maglie, responsável pelas Relações Externas na área da Proteção ao Cliente.

«Especialmente durante eventos promocionais como a Semana da Black Friday da Amazon, que decorre de 19 a 30 de novembro, queremos que os nossos clientes saibam que podem encontrar ofertas em produtos de todas as categorias de que necessitam, com a tranquilidade de estarem a comprar num ambiente seguro e fiável», acrescentou.

De acordo com o estudo, 9 em cada 10 consumidores em Espanha informam-se e comparam os preços dos produtos que lhes interessam comprar durante a Black Friday, o que demonstra o papel fundamental que o planeamento desempenha na hora de comprar em períodos de promoções como este.

Entre as principais razões para comprar durante a Black Friday destacam-se a procura de descontos, ofertas atrativas e promoções exclusivas (46%), bem como poupar em produtos que já tinham planeado adquirir (45%). Além disso, a Black Friday apresenta-se como uma oportunidade para antecipar as compras de Natal, especialmente para os mais jovens. De facto, sete em cada dez consumidores com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos planeiam antecipar as suas compras de Natal para aproveitar os descontos.

GASTOS

No que diz respeito aos gastos previstos para esta Black Friday, metade dos consumidores (49%) espera gastar o mesmo (33%) ou mais (16%) do que no ano passado, com uma despesa média estimada de 210 euros. Embora 24% dos consumidores reconheçam que não definem um orçamento previamente, entre aqueles que o fazem, o intervalo mais comum situa-se entre 100 e 200 euros (22%), seguido de 50 a 100 euros (17%) e de 200 a 300 euros.

No que diz respeito às preferências de compra dos consumidores em Espanha durante a Black Friday, a tecnologia e a eletrónica (42%) lideram a lista, seguidas pelo vestuário, calçado e acessórios (39%) e pelos presentes de Natal (35%). Estas categorias coincidem em grande medida com aquelas em que os consumidores costumam comparar preços antes de comprar, entre as quais se destacam o vestuário, o calçado e os acessórios (45%), a tecnologia e a eletrónica (45%) e os produtos alimentares e de despensa (43%).

A Semana da Black Friday da Amazon começa hoje e prolongar-se-á até 30 de novembro, durante a qual os clientes poderão encontrar mais de um milhão de ofertas em todas as categorias, incluindo casa e cozinha, beleza e cuidados pessoais, tecnologia e eletrónica, moda e brinquedos, entre outras. A empresa destacou que, durante a Semana da Black Friday, os clientes poderão poupar bastante em produtos de marcas como Cecotec, Xiaomi, Dodot, Google, ghd, LEGO, entre outras, bem como em produtos de pequenas e médias empresas.

SEGURANÇA

Os consumidores em Espanha demonstram um elevado nível de atenção à segurança das suas compras online; de facto, 7 em cada 10 sentem-se preparados para identificar e evitar possíveis fraudes. «Ainda assim, ninguém está a salvo de fraudes, e ninguém deve sentir vergonha por ter sido alvo de burlões», recordou Michele de Maglie.

Entre as principais medidas de precaução que os consumidores tomam para se protegerem contra possíveis fraudes, destacam-se: verificar se o método de pagamento é seguro (31%), se a oferta e o desconto são reais (27%), verificar se estão a comprar no site ou na aplicação oficial (26%) de uma loja online, ou evitar clicar em links de ofertas que recebem por e-mail ou nas redes sociais (22%) .

De acordo com o estudo, as SMS ou mensagens de texto (47%) e os e-mails fraudulentos ou de phishing (46%) são os principais canais através dos quais os clientes recebem comunicações suspeitas, seguidos das chamadas telefónicas (31%), das mensagens pelo WhatsApp ou outras aplicações de mensagens (22%), páginas web falsas que imitam lojas reais (19%) e anúncios ou publicações nas redes sociais (13%).

De acordo com o estudo, existem elementos-chave que contribuem para gerar confiança nos consumidores na hora de comprar. O facto de se tratar de uma loja ou página web conhecida lidera a lista (40%), seguido da existência de sistemas de pagamento seguros (33%) e da possibilidade de devolver os produtos (28%). Também é valorizado que exista uma política clara de trocas e devoluções (23%), que permita acompanhar a encomenda (19%) e que sejam adotadas medidas contra fraudes e burlas (18%).

No entanto, estes aspetos variam consoante a idade. Enquanto os consumidores entre os 46 e os 64 anos são os que mais valorizam que se trate de uma loja conhecida (45%) e que disponha de sistemas de pagamento seguros (37%), os mais jovens, dos 18 aos 25 anos, atribuem maior importância ao acompanhamento das encomendas (25%), às avaliações verificadas de outros compradores (24%) e à verificação dos vendedores (21%).

Tendo em conta todos estes fatores, um dos principais objetivos da Amazon é oferecer aos seus clientes uma experiência de compra segura e fiável, para que possam comprar com total tranquilidade e confiança.

A Amazon recomenda utilizar sempre a sua aplicação ou o seu site oficial para procurar ofertas, comprar, verificar encomendas ou contactar o Serviço de Apoio ao Cliente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Amazon nunca pedirá aos seus clientes dados de pagamento por telefone, nem que comprem cartões-presente para adquirir um produto ou serviço, nem que instalem qualquer programa para contactar a empresa. Dispõe de uma página para denunciar possíveis fraudes. Além disso, a Amazon protege todos os produtos adquiridos na nossa loja com a Garantia A-Z, para que os clientes possam comprar com total confiança.

De acordo com o estudo, um terço (34%) dos consumidores considera que dispor de ferramentas tecnológicas que ajudem a detetar possíveis fraudes antes de comprar lhes permitiria sentir-se mais seguros. Por outro lado, entre as medidas que os consumidores consideram mais importantes e que as lojas online devem adotar, destacam-se a oferta de garantias e sistemas de proteção ao comprador (41%), a verificação da identidade dos vendedores antes de lhes permitir vender (35%) e a ação rápida perante atividades fraudulentas (32%).

Também valorizam que se verifique a qualidade e a autenticidade dos produtos (32%), que se forneçam informações sobre como identificar possíveis fraudes (26%) e que existam equipas especializadas para analisar e avaliar possíveis ameaças (25%).

Para antecipar possíveis fraudes e proteger a experiência de compra, a Amazon explicou que combina, de forma proativa, inteligência artificial, tecnologias avançadas e o trabalho de equipas especializadas. Entre outras medidas, a empresa verifica a identidade dos vendedores antes de estes realizarem a sua primeira venda e dispõe de ferramentas para verificar a autenticidade dos produtos, bem como de tecnologias para detetar e bloquear avaliações falsas.

Em 2025, a Amazon identificou, apreendeu e retirou mais de 15 milhões de produtos falsificados em todo o mundo e bloqueou centenas de milhões de avaliações suspeitas de serem falsas. Recorre à inteligência artificial para analisar dezenas de milhares de URLs suspeitas todas as semanas e, graças ao SENTRIX, uma tecnologia própria baseada em IA, reforça a sua capacidade de identificar e eliminar sites de phishing maliciosos com ainda maior rapidez. Graças a isto, a Amazon consegue desativar os sites de phishing denunciados em apenas algumas horas e os números de telefone fraudulentos no mesmo dia.

A Amazon aconselha a confiar apenas nos canais de comunicação próprios da Amazon, a ter cuidado com falsas urgências, a não efetuar pagamentos nem fornecer informações pessoais por telefone, a verificar sempre os links e a verificar os remetentes caso receba um e-mail suspeito.