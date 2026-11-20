A Rússia violou durante a noite o espaço aéreo da Polónia com três objetos, provavelmente dois mísseis e um drone, denunciou esta sexta-feira o ministro da Defesa polaco que classificou os incidentes como uma “provocação” de Moscovo. Varsóvia vai pedir à NATO mais apoio para reforçar a segurança do flanco oriental da Aliança.

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“Houve uma violação do espaço aéreo polaco e uma incursão de objetos provenientes da Federação Russa”, afirmou Wladyslaw Kosiniak-Kamysz numa conferência de imprensa, citado pela Reuters.

De acordo com o responsável, um dos objetos foi identificado como um míssil de cruzeiro Kh-101, utilizado pelas forças russas. “No segundo caso, também se pode falar de um míssil; no terceiro, tratava-se muito provavelmente de um drone a jato“, acrescentou.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, convocou entretanto uma reunião com ministros, representantes das Forças Armadas e responsáveis dos serviços de segurança, na sequência da violação do espaço aéreo. “Recebi um relatório dos ministros Kosiniak-Kamysz e Kierwiński sobre a situação de segurança no condado de Bilgoraj na sequência da violação do espaço aéreo polaco. Neste momento, não existe ameaça aérea. Os serviços competentes estão no local”, afirmou o chefe do Governo numa publicação na rede social X.

“Na sequência da violação do espaço aéreo polaco, convoquei uma reunião com a participação de ministros, representantes das Forças Armadas polacas e chefes dos serviços de segurança”, acrescentou Tusk.

As incursões ocorreram no dia em que a Polónia tinha previsto realizar exercícios militares da “Coligação dos Disponíveis”, que reúne aliados da Ucrânia. O ministro da Defesa polaco considerou que a coincidência com a presença de responsáveis militares estrangeiros no país não deverá ser ignorada.

“Estes exercícios, conjugados com a presença dos ministros da Defesa de França, do Reino Unido e dos países bálticos — bem como de oito chefes de Estado-Maior, incluindo os dos nossos principais aliados — sugerem que a coincidência destes acontecimentos não é acidental”, vincou o ministro da Defesa polaco, citado pela agência noticiosa.

O responsável garantiu, contudo, que os exercícios vão decorrer como previsto. Varsóvia pretende ainda solicitar à NATO um reforço do apoio à proteção do flanco oriental da Aliança Atlântica, numa altura em que a segurança do espaço aéreo dos países da região continua sob pressão devido à guerra na Ucrânia.