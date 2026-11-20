Exército apresentou em Tancos, o primeiro de quatro helicópteros Black Hawk e novos sistemas de defesa antiaérea, que o ministro da Defesa enquadrou na recuperação de uma capacidade perdida. A compra dos helicópteros está inserida num investimento global de 50 milhões de euros no âmbito da Unidade de Helicópteros de Apoio, Proteção e Evacuação do Exército. Os novos meios antiaéreos, quatro lançadores RapidRanger, dois radares GM200 e dois simuladores, envolveram num investimento de 70 milhões de euros.

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“É o início da recuperação de uma capacidade que Portugal teve, que se foi perdendo por obsolescência e por falta de investimento», afirmou Nuno Melo, na Brigada de Reação Rápida, no concelho de Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém.

O ministro classificou a apresentação como um “dia histórico para as Forças Armadas”, com o Exército a preparar-se para ter a sua primeira frota própria de helicópteros, 74 anos depois de a sua componente aérea ter passado para a Força Aérea, em 1952.

A aquisição dos quatro UH-60L Black Hawk para a Unidade de Helicópteros de Apoio, Proteção e Evacuação implica um investimento na ordem dos 50 milhões de euros, incluindo IVA. O primeiro chegou a Tancos em 25 de outubro, num KC-390 da Força Aérea, e os restantes deverão chegar até 2028.

A frota concretiza uma ambição de décadas que já levara à criação, também em Tancos, da Unidade de Aviação Ligeira do Exército, extinta em 2015 sem receber os helicópteros previstos. Nuno Melo destacou a mobilidade das forças terrestres, a capacidade de operar com os aliados e o apoio às populações em emergências.

Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Gilberto Lopes, os helicópteros destinam-se ao transporte tático, reconhecimento, apoio logístico e evacuação aeromédica, podendo ainda transportar equipas de socorro e bens essenciais, evacuar pessoas em catástrofes e apoiar o combate a incêndios rurais.

“Hoje estamos a concretizar. Concretizamos capacidades que durante décadas foram uma ambição”, afirmou o chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Eduardo Mendes Ferrão, recordando anos de planeamento, investimento, preparação de infraestruturas e formação de pessoal. O general defendeu a cooperação com a Força Aérea na formação e manutenção dos Black Hawk e a articulação dos meios antiaéreos com os dos restantes ramos.

Segundo o Exército, a aquisição dos novos meios antiaéreos envolve 70 milhões de euros, acrescidos de IVA, em quatro lançadores RapidRanger, dois radares GM200 e dois simuladores.

Pela primeira vez, o Exército terá uma capacidade que combina a deteção e o acompanhamento de ameaças aéreas por radar com a sua neutralização a muito curto alcance. A exposição incluiu o SICCA3, sistema de comando e controlo já existente no Exército, que integra a artilharia antiaérea na defesa aérea nacional. Segundo o CEME, os novos meios poderão proteger infraestruturas críticas e aglomerados habitacionais e reforçar a segurança em “eventos de elevada visibilidade” perante ameaças como os drones.

Aos jornalistas, Nuno Melo disse que o investimento na escola de pilotos da Lufthansa financiará a modernização da pista e de outras infraestruturas do aeródromo.

“Esta é uma base militar do Exército. E não vai deixar de ser”, afirmou, salientando a prioridade do uso militar e a possibilidade de formar pilotos civis e apoiar o combate a incêndios. O CEME adiantou que a revisão do plano diretor já contempla a escola.

Para o ministro, os investimentos beneficiarão a região e o país, atraindo população, dinamizando o comércio e as empresas e exigindo melhores acessibilidades.