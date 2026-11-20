O Governo voltou a sofrer uma pesada derrota no segundo dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). Depois de um primeiro dia já da viabilização de medidas nas pensões e no arrendamento contra a sua vontade, esta quinta-feira ficou marcada pela aprovação o IVA zero num cabaz alimentar, que implica também o fim dos benefícios fiscais das rendas moderadas de 2.300 euros.

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A medida, que acabou por ser a última a ser viabilizada, já depois da meia noite, resultou do voto favorável do Chega aliado ao PS, o proponente da iniciativa. Porém, esta não foi a única proposta em que a coligação negativa foi mais forte. Num dia mais focado na fiscalidade e com várias propostas relacionadas com a habitação, o PS conseguiu também aprovar a isenção de mais-valias até 300 mil euros na venda da segunda casa. Ainda assim, o PSD e o CDS-PP, os dois partidos que apoiam o Governo no Parlamento, conseguiram aprovar a garantia pública na autoconstrução.

Os partidos aprovaram no segundo dia de votações de propostas de alteração ao OE2027, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), 105 medidas, 75 da oposição. O PS e os partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, foram os com o maior número de vitórias, ao conseguirem fazer passar 32 e 30 propostas, respetivamente. Seguiram-se o PCP e o Chega, com 18 e 9. O PAN viu terem ‘luz verde’ 5 propostas, o JPP 4 e o Bloco de Esquerda 3, e a IL e o Livre 2 cada.

Contra a vontade do PSD e do CDS-PP, partes da iniciativa socialista relativa ao custo de vida receberam ‘luz verde’ dos restantes partidos. Entre os pontos aprovados incluem-se, durante o primeiro trimestre de 2027, a adopção do IVA zero num conjunto de bens alimentares a definir. Após o fim do período inicial de três meses, a medida pode ser renovada por igual período, “mediante avaliação e tendo em conta, designadamente, a evolução da inflação e o seu efeito na receita fiscal”.

Porém, a proposta define também que com a viabilização deste ponto, o benefício fiscal das rendas moderadas até 2.300 euros é revogado. Desta forma, os contratos abrangidos regressam ao regime geral do Código do IRS, com uma taxa autónoma de 25%, salvo reduções aplicáveis a contratos de longa duração ou programas específicos como o arrendamento acessível.

Após a aprovação destes pontos, o deputado social-democrata Alberto Fonseca pediu a palavra para afirmar que com esta medida as rendas dos portugueses vão aumentar. Intervenção que foi ripostada pelo líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, que considerou que o momento das votações não é de declarações politicas, realçando que o PSD pode avocar a proposta para sexta-feira ser discutida em plenário.

Ainda assim, foi chumbado outro ponto da proposta socialista para obrigar o Governo a reduzir as taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) aplicadas à gasolina sem chumbo e ao gasóleo rodoviário de janeiro a março, mas essa iniciativa, que foi votada à parte, foi rejeitada.

O PS conseguiu ainda aprovar uma proposta do PS que isenta de IRS as mais-valias obtidas com a venda de segundas habitações, casas vazias ou outros imóveis que não sejam a residência própria do proprietário, desde que sejam colocados no mercado de habitação permanente. O benefício será aplicado entre 1 de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2029.

A isenção, aprovada no âmbito da votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, abrange vendas até 300 mil euros. Para aceder ao benefício, o imóvel terá de passar a ser a habitação própria e permanente do comprador ou, quando se destine a um terceiro, ser colocado no mercado de arrendamento dentro dos limites do Regime Simplificado de Arrendamento Acessível.

Acima daquele valor, mas até 500 mil euros, há também um alívio fiscal. Apenas 25% da mais-valia será considerada para IRS. No regime geral, 50% do saldo positivo entre mais-valias e menos-valias entra no rendimento tributável dos residentes, pelo que a medida reduz para metade a parcela sujeita a imposto.

Garantia pública alargada à autoconstrução

Do lado dos partidos que apoiam o Governo, o PSD e o CDS-PP, conseguiram aprovar uma das principais propostas apresentadas para a habitação: a garantia pública que vai permitir a jovens até aos 35 anos acederem à garantia do crédito, beneficiar de uma carência de três anos e ficar isentos de IMT na compra do terreno.

Também a atualização anual dos escalões de IMT já prevista na proposta de OE2027 poderia deixar de fora as regras específicas aprovadas este ano para a compra de casas por não residentes, mas a proposta do PSD/CDS aprovada na especialidade assegura a manutenção desse regime, incluindo a taxa autónoma de 7,5%.

Por proposta dos sociais-democratas e centristas, as empresas com imóveis arrendados a rendas moderadas ou acessíveis passam a poder aproveitar integralmente os benefícios fiscais em sede de IRC previstos para esses contratos. Na prática, existia uma limitação que podia reduzir a vantagem fiscal obtida pelos senhorios empresariais e, segundo os proponentes, enfraquecer o incentivo a colocar imóveis no mercado.

Ainda em matéria de construção, foi viabilizada uma outra inciativa do PS também viabilizada, as entidades intermunicipais passam a poder beneficiar da taxa de IVA reduzida na construção de imóveis.

Contra a vontade do Governo, por proposta da Iniciativa Liberal (IL), foi ainda aprovado o fim do imposto de selo nos créditos à habitação renegociados ou transferidos, mas ficou pelo caminho o alargamento nas isenções de IRS sobre mais-valias de transmissão de imóveis também dos liberais.

Já o Chega viu aprovada uma iniciativa que obriga que Governo a tomar as medidas necessárias para que, em articulação com as comunidades intermunicipais e os municípios, seja criada uma bolsa de habitação destinada às famílias que se fixem no interior por motivos laborais.

Entre as restantes medidas com potencial impacto na despesa está um aumento do financiamento das freguesias para 44 milhões de euros, através do aumento da sua participação nos impostos do Estado de 2,50% para 2,75%. A iniciativa do PSD e CDS-PP eleva a dotação global para cerca de 484 milhões de euros, o que representa um reforço de 44 milhões de euros face à proposta inicial do Governo.

Retenção na fonte dos recibos verdes passa a ser progressiva

O PS conseguiu mais uma vitória, que introduz progressividade no sistema de retenção na fonte aplicável aos rendimentos do trabalho independente (categoria B), os chamados recibos verdes. Até agora, estes rendimentos estavam sujeitos a uma taxa única de 23%, independentemente do nível de rendimento. Agora, passará a ser calculada com base nos rendimentos declarados no sistema E-Fatura.

Na proposta, os socialistas recordavam que o Orçamento do Estado para 2023 determinou a revisão deste sistema e o Orçamento do Estado para 2024 voltou a consagrar esse objetivo, incumbindo o Governo das adaptações informáticas necessárias. Porém, alega o PS, o atual Governo considera “que essa norma caducou e recusa concretizá-la, invocando dificuldades técnicas que não colhem perante os meios de que a Autoridade Tributária e Aduaneira já dispõe”.

Ademais, a partir do próximo ano, as faturas com cinema passam a poder ser deduzidas nas despesas com cultura, depois de os deputados terem aprovado uma proposta do PS. Com o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) tinha sido alargada a dedução pela exigência de fatura às despesas com cultura, abrangendo livros, espetáculos, bibliotecas, museus e monumentos, contudo, as faturas com cinema não estavam até agora incluídas. Assim, a partir de janeiro de 2027, os contribuintes poderão deduzir o correspondente a 15% do IVA, com o limite global de 250 euros por agregado familiar, que conste de faturas na área da cultura.

Dia de ganhos para as ilhas

Foram ainda votadas várias propostas para as ilhas. Entre as principais foi aprovado um reforço da rede de carregamento de veículos elétricos nos Açores, com uma dotação de 300 mil euros, estudos para a igualdade territorial no acesso a comunicações eletrónicas e vendas eletrónicas e o reforço dos meios de combate a incêndios e de apoio às populações da Madeira, com o OE a financiar os os encargos decorrentes da utilização dos meios aéreos de combate a incêndios e de apoio às populações na Madeira, durante todo o período de vigência do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais da Região Autónoma da Madeira (DECIR-RAM).

Fica ainda imputado ao Estado o financiamento da ligação do cabo submarino entre a ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo e o Governo terá de articular os projetos ou investimentos do Programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) com os respetivos governos regionais.

Em 2027, o Governo terá também de promover a avaliação e adoção das medidas necessárias ao reforço do Aeroporto de Santa Maria, o que inclui o alargamento do seu período de funcionamento no período noturno.