PS reforça liderança em nova sondagem e descola do Chega e AD
Sondagem da Intercampus mostra que se o país fosse hoje às urnas, os socialistas ganhariam as eleições com 26,3% das intenções de voto, mais 3,8 pontos percentuais do que em outubro.
O Partido Socialista (PS) reforçou, em novembro, a liderança nas intenções de voto, afastando-se do Chega e da AD, que volta a surgir em terceiro lugar, colada ao partido de André Ventura, mostra o Barómetro da Intercampus para o Jornal de Negócios, Correio da Manhã, CMTV e Now. Segundo esta sondagem, se o país fosse agora às urnas, os socialistas ganhariam as eleições com 26,3% das intenções de voto, mais 3,8 pontos percentuais do que em outubro.
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Segundo a mesma sondagem o partido liderado por José Luís Carneiro aumentou a distância para o Chega de apenas 0,4 pontos para 4,1 pontos percentuais, com este partido a manter a segunda posição, com 22,2%, praticamente inalterado face aos 22,1% registados no mês anterior. Já a AD recupera algum terreno, subindo de 20% para 21,4%, mas mantém-se em terceiro nas intenções de voto.
Os trabalhos de campo deste barómetro decorreram de 11 a 18 de novembro, período marcado pelo debate, no Parlamento, do Orçamento do Estado para 2027, assim como pelas acampadas e manifestações em defesa do direito à habitação e contra o aumento do custo de vida, mas também pela gestão da resposta à depressão Charles.
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