Salário não chega para a renda acessível em mais de metade dos concelhos
Em municípios como Cascais, Lisboa ou Porto, um solteiro tem de deixar de lado o salário quase todo para pagar a casa. Taxa de esforço de referência é excedida tanto pelos solteiros como famílias
A habitação pesa cada vez mais no orçamento das famílias e em mais de metade dos concelhos, o salário não é suficiente para cumprir a taxa de esforço máxima para a renda acessível. Segundo o Jornal de Notícias (acesso pago), há quase 200 municípios em que um solteiro precisa de desembolsar mais de 35% do rendimento mensal para alugar um T1, o esforço máximo recomendado pelos especialistas e que serve de referencial para a atribuição do apoio extraordinário ao pagamento das rendas. O mesmo acontece nas tipologias maiores e em famílias com mais membros. Nos municípios de Cascais, Lisboa e Porto, o esforço é mais alto.
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A renda acessível definida pelo Governo para um T1, que varia entre 308 e 1.006 euros por concelho, excede a taxa de esforço máxima de um solteiro em 195 municípios portugueses. Para um casal com um T2, com mensalidades de 392 a 1309 euros, a taxa de 35% é ultrapassada em 39 cidades. E num T3, entre 475 e 1612 euros, em 70 municípios. A análise compara o rendimento mensal líquido em 2024 – são os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) – por concelho e os valores da portaria publicada em outubro, que fixa os novos limites máximos de renda para o Regime Simplificado de Arrendamento Acessível.
A título de exemplo, para arrendar um T1 em Cascais, dentro dos limites da renda acessível, um solteiro tem de desembolsar o ordenado quase todo (79,6%) para pagar a casa. Na prática, se ganhar 1.037 euros (rendimento médio mensal do INE naquele concelho), 964 euros vão diretos para a despesa com a habitação. Numa radiografia mais detalhada, em todos os municípios da Área Metropolitana de Lisboa é preciso bem mais do que 35% do salário para o mesmo solteiro pagar a renda de um T1. No Porto, para um solteiro arrendar um T1, tem de deixar de lado, todos os meses, 866 euros. O rendimento mensal líquido neste concelho é de 943 euros, sobrando para o resto das despesas apenas 77 euros
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