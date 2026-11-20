A habi­ta­ção pesa cada vez mais no orça­mento das famí­lias e em mais de metade dos concelhos, o salário não é suficiente para cumprir a taxa de esforço máxima para a renda acessível. Segundo o Jornal de Notícias (acesso pago), há quase 200 muni­cí­pios em que um sol­teiro pre­cisa de desem­bol­sar mais de 35% do ren­di­mento men­sal para alu­gar um T1, o esforço máximo reco­men­dado pelos espe­ci­a­lis­tas e que serve de refe­ren­cial para a atri­bui­ção do apoio extra­or­di­ná­rio ao paga­mento das ren­das. O mesmo acontece nas tipo­lo­gias mai­o­res e em famí­lias com mais mem­bros. Nos municípios de Cascais, Lisboa e Porto, o esforço é mais alto.

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A renda aces­sí­vel defi­nida pelo Governo para um T1, que varia entre 308 e 1.006 euros por con­ce­lho, excede a taxa de esforço máxima de um sol­teiro em 195 muni­cí­pios por­tu­gue­ses. Para um casal com um T2, com men­sa­li­da­des de 392 a 1309 euros, a taxa de 35% é ultra­pas­sada em 39 cida­des. E num T3, entre 475 e 1612 euros, em 70 muni­cí­pios. A análise com­para o ren­di­mento men­sal líquido em 2024 – são os dados mais recen­tes do Ins­ti­tuto Naci­o­nal de Esta­tís­tica (INE) – por con­ce­lho e os valo­res da por­ta­ria publi­cada em outu­bro, que fixa os novos limi­tes máxi­mos de renda para o Regime Sim­pli­fi­cado de Arren­da­mento Aces­sí­vel.

A título de exemplo, para arren­dar um T1 em Cas­cais, den­tro dos limi­tes da renda aces­sí­vel, um sol­teiro tem de desem­bol­sar o orde­nado quase todo (79,6%) para pagar a casa. Na prá­tica, se ganhar 1.037 euros (ren­di­mento médio men­sal do INE naquele con­ce­lho), 964 euros vão dire­tos para a des­pesa com a habi­ta­ção. Numa radi­o­gra­fia mais deta­lhada, em todos os muni­cí­pios da Área Metro­po­li­tana de Lis­boa é pre­ciso bem mais do que 35% do salá­rio para o mesmo sol­teiro pagar a renda de um T1. No Porto, para um sol­teiro arren­dar um T1, tem de dei­xar de lado, todos os meses, 866 euros. O ren­di­mento men­sal líquido neste con­ce­lho é de 943 euros, sobrando para o resto das des­pe­sas ape­nas 77 euros