“O desejo que eu tenho é que o país tenha o que merece, que é um orçamento aprovado na próxima terça-feira”. Foi desta forma que António José Seguro procurou combater o tema de uma crise política, após o Chega e o PS terem aprovado várias alterações ao Orçamento do Estado para 2027, fragilizando a posição do Governo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Eu sou uma pessoa positiva e com muita esperança. E, portanto, todo o meu trabalho e todas as minhas palavras e todos os meus esforços vão no único sentido, que o país tenha o que merece. E o país precisa de um orçamento. Nós precisamos ter estabilidade política. Se nós olharmos para o mundo e para a própria Europa, percebemos quanto é importante este bem”, afirmou o Presidente da República aos jornalistas, à margem de uma cerimónia pública em Lisboa, esta sexta-feira.

E justificou a estabilidade como uma ferramenta para resolver problemas concretos: “Não uma estabilidade para manter tudo na mesma, mas uma estabilidade dinâmica, que permita que existam políticas públicas que ajudem a resolver os problemas das pessoas. As pessoas têm problemas complicados, problemas graves, de acesso à habitação, de acesso à saúde, precisam de melhores rendimentos e é para isso que é necessário que todos os políticos trabalhem“.

Desta feita, o Presidente optou por valorizar a aprovação do Orçamento em detrimento do agudizar do clima político-partidário. Da mesma forma, Luís Montenegro afastou hoje um cenário de crise que possa colocar em causa a governabilidade, ainda que tenha criticado a postura da oposição, nomeadamente por parte do PS. Entre as votações que PS e Chega impuseram à vontade do Governo estão o IVA zero num cabaz alimentar básico e a reversão da descida da tributação sobre as rendas das casas.